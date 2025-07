Dopo l’incendio a Chiusa di Pesio, la famiglia Cardone esprime gratitudine

La mattinata del 16 luglio scorso è stata segnata da un grave incendio che ha coinvolto l'abitazione della famiglia Cardone a Chiusa di Pesio. Un evento drammatico che ha messo a dura prova Massimo Cardone e i suoi cari.

A dieci giorni da quella difficile esperienza, la famiglia desidera rivolgere un ringraziamento pubblico a tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e solidarietà in questo momento di emergenza. Dal personale dei soccorsi agli amici, vicini e volontari, ogni gesto di aiuto è stato fondamentale per affrontare la situazione.

Di seguito il testo integrale della lettera di ringraziamento:

La famiglia Cardone desidera esprimere il più sentito ringraziamento per il tempestivo e professionale intervento effettuato dai Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo in data 16 luglio 2025, in occasione dell’incendio che ha colpito la nostra abitazione sita in Chiusa di Pesio.

La prontezza, la competenza tecnica e l’umanità dimostrata dal personale intervenuto hanno fatto la differenza in una situazione di grande difficoltà e pericolo, limitando i danni e tutelando l’incolumità delle persone presenti.

Sentiamo il dovere di esprimere stima e gratitudine verso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ancora una volta ha dimostrato il suo valore sul campo, non solo sotto il profilo operativo, ma anche e soprattutto umano.

Ringraziamo altresì il Sindaco Claudio Baudino, l'ufficio Tecnico Comunale e gli uomini della Polizia Locale per la celere gestione delle incombenze post-evento. Un grazie anche all'azienda agricola Pecollo Domenico per il prezioso aiuto, alla ditta Pianfei Costruzioni per la disponibilità immediata, ai vicini di casa ed agli amici che ci sono stati accanto in questa emergenza.

Famiglia Cardone (Massimo, Paola, Isabella, Lucrezia e Gianluca