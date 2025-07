Cuneo tra le città dove il gelato costa meno: qualità e risparmio sotto zero

Buone notizie per i golosi della Granda: Cuneo è tra le province italiane dove il gelato costa meno. Secondo i dati elaborati dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), sulla base dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il prezzo medio di una vaschetta da un chilo di gelato artigianale in provincia è di 4,64 euro, uno dei più bassi d’Italia.

Meglio di Cuneo fanno solo Macerata (4,55 euro/kg) e Treviso (4,56 euro/kg), mentre in cima alla classifica delle città più care troviamo Firenze con 8,05 euro al chilo, seguita da Forlì, Bolzano, Ravenna e Biella.

Un dato che conferma l’equilibrio tra qualità e accessibilità che caratterizza l’offerta enogastronomica del territorio cuneese, dove la tradizione artigianale si sposa con l’attenzione al prezzo, senza rinunciare al gusto.

Il dato emerge in un contesto nazionale di crescita sia nei consumi, che segnano un +4% rispetto al 2024, sia nei prezzi: rispetto al 2021, il costo medio del gelato in Italia è aumentato del 29,3%, passando da 4,54 a 5,87 euro al chilo.

In Granda, complice anche la presenza di numerose gelaterie artigianali e produttori locali che valorizzano materie prime del territorio, il gelato resta un piacere accessibile. Il successo si riflette anche nelle abitudini di consumo: la provincia è tra le più vivaci per numero di attività legate alla produzione e vendita di gelato, soprattutto nelle zone turistiche come Alba, Saluzzo, Mondovì, Limone Piemonte e le valli del Cuneese, dove il gelato è spesso accompagnato da frutta locale, latte d’alpeggio o nocciole IGP.

In un’estate che si preannuncia tra le più calde degli ultimi anni, il gelato si conferma dunque un alleato prezioso per il palato... e per il portafoglio. Almeno in provincia di Cuneo.