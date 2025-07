Busca aderisce a Le Terre dei Savoia

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata l’adesione del Comune di Busca all’Associazione Le Terre dei Savoia, organizzazione senza scopo di lucro con sede al Castello di Racconigi, che riunisce circa 50 enti locali impegnati nella valorizzazione del territorio. L’associazione promuove in rete il patrimonio storico e culturale sabaudo, le risorse naturalistiche e le tradizioni produttive d’eccellenza.



Durante l’Assemblea ordinaria dei soci, svoltasi lo scorso 24 maggio a Palazzo Taffini d’Acceglio di Savigliano, sono stati annunciati tre nuovi ingressi: Busca, Oncino e Villafranca Piemonte.



“Entrare in questo circuito significa promuovere la nostra città e i suoi luoghi simbolo – commenta il sindaco Ezio Donadio –. La visione condivisa di un turismo sostenibile e lo sviluppo di tematiche culturali, educative e ambientali sono pienamente in linea con le progettualità avviate dall’Amministrazione negli ultimi anni, tra cui Be Come Busca.”



“L’adesione rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione della città, inserendo Busca in un sistema turistico-culturale di rilievo internazionale – aggiunge l’Assessora alla Cultura Lucia Rosso –. Offre inoltre nuove opportunità operative, dall’accesso alla progettazione europea all’inserimento in circuiti tematici, favorendo sinergie e promozione integrata.”



La collaborazione con Le Terre dei Savoia si inserisce in un percorso già avviato con il progetto “Sentiero sul Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni”, finanziato dal bando Territori in Luce della Fondazione Compagnia di San Paolo: un tracciato escursionistico di 52 km lungo le rive del Maira, che include anche Busca tra le sue nove tappe.



Con l’ingresso ufficiale nell’associazione, saranno individuate in primo luogo cinque esperienze che raccontano i luoghi più caratteristici della città, destinate a entrare nel circuito. Il progetto coinvolgerà attivamente la comunità locale – dalle scuole alle associazioni – per valorizzarne l’identità e accrescerne il potenziale attrattivo.