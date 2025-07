I saviglianesi hanno fatto rumore gridando “Gaza muore di fame, disertiamo il silenzio”

I saviglianesi hanno fatto rumore, e non solo in senso simbolico. Domenica sera, 27 luglio alle 22, in piazza Santarosa, un buon numero di persone si sono radunate per partecipare a “Disertiamo il silenzio – Gaza muore di fame”, manifestazione nazionale diffusa in tante città italiane.

A Savigliano, il grido di protesta ha preso la forma di un fragoroso concerto spontaneo: coperchi sbattuti, chiavi agitate, tamburi, trombe e fischietti si sono uniti al suono delle campane delle chiese, tutte per dire no all’orrore che continua a consumarsi a Gaza.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Consulta della Solidarietà, con il presidente Sergio Mondino in prima linea. Le persone si sono disposte in cerchio nella piazza, esponendo le bandiere della pace, della Palestina e dell’Ucraina e lo striscione su cui era scritto "Cessate il fuoco", in un gesto corale di solidarietà e denuncia.

Un grande cartellone, posto per terra al centro del gruppo che manifestava pacificamente, riportava la scritta: “Stop al genocidio del popolo palestinese”.

Accanto a Sergio Mondino erano presenti anche il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, e alcuni amministratori comunali, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni locali all’appello.

Savigliano, dunque, diserta il silenzio. Lo fa per Gaza, per l’Ucraina, per tutte le zone del mondo dove si combattono guerre dimenticate. E lo fa con la forza del rumore: quella che nessuno può ignorare.