Termina l’Estate Ragazzi di Venasca: quattro settimane di attività e partecipanti in crescita

Giovedì 24 luglio si è svolta la serata conclusiva dell’Estate Ragazzi di Venasca, anticipata di un giorno rispetto al tradizionale venerdì sera per non sovrapporsi alla serata con Ballando Le Cupole, in programma venerdì 25.

Si è trattata di una “pacifica invasione” di magliette gialle: quelle dei circa 110 bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media iscritti alle quattro settimane di attività e che nel corso della serata hanno dato vita a uno spettacolo ispirato ai famosi personaggi gialli della saga dei Minions, alla presenza di tante famiglie, del parroco don Silvio Peirano, del Sindaco Silvano Dovetta, del vicesindaco Maurizio Madala e dei consiglieri comunali Paola Ferrua e Carlo Martorana.

«Anche quest’anno l’Estate Ragazzi di Venasca – ha detto il Sindaco Silvano Dovetta – ha rappresentato per i nostri giovani un importante periodo trascorso nel divertimento, conclusi gli impegni scolastici, ma nel quale si è continuato il naturale percorso di crescita grazie all’aiuto dei bravi educatori e animatori che li hanno seguiti con professionalità e competenza. La partecipazione cresce ogni anno e come sempre le ragazze e i ragazzi coinvolti sono sia di Venasca sia dei Comuni vicini: quest’anno è stata particolarmente significativa la presenza da Brossasco e Melle e noi siamo molto soddisfatti di questa cosa, che premia il lavoro che gli organizzatori, la parrocchia e il Comune, in particolare la consigliera Paola Ferrua, fanno ogni anno per la buona riuscita di questo progetto, che quest’anno si è intersecato tra l’altro con i nuovi intrattenimenti venaschesi culminati nella serata di venerdì 25 luglio con l’appuntamento con Ballando Le Cupole. Un bel segnale di vivacità per Venasca, di cui sono felice e per il quale ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e chi ha dato il proprio contributo organizzativo: l’appuntamento, senza dubbio, è per l’anno prossimo».

Come da tradizione, nel corso della serata conclusiva dell’Estate Ragazzi gli educatori e gli animatori, più di 30 tra maggiorenni e minorenni, hanno inoltre ripercorso quanto è stato fatto insieme ai ragazzi nel mese appena trascorso: tra le novità più significative di quest’anno c’è il fatto che alcune attività e giochi si sono tenuti negli spazi della locale RSA Villa Michelis Allasina, un modo per far incontrare giovani e anziani in significativi momenti di intrattenimento; inoltre, i ragazzi hanno incontrato un DJ che ha spiegato loro le dinamiche di quella professione ed è stata organizzata una visita esperienziale al Centro Uomini e Lupi di Entracque. Per Venasca quella del 2025 è stata la sesta edizione dell’Estate Ragazzi, organizzata grazie a una stretta collaborazione tra la Parrocchia e il Comune e con la qualificata guida degli educatori professionali della cooperativa Caracol.