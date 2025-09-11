CuneoViveloSport: una domenica di sport, salute e sostenibilità al Parco della Resistenza

Domenica 14 settembre al Parco della Resistenza è in programma CuneoViveloSport, l’evento sportivo all’aria aperta organizzato dal Comune di Cuneo all’interno del progetto “Sportcity Day”, ideato e lanciato dalla Fondazione SportCity.

Una giornata interamente dedicata allo sport in luoghi aperti e accessibili della città, all’insegna della sostenibilità ambientale. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, coinvolge quest’anno oltre cento città italiane, da Nord a Sud, promuovendo insieme lo sport come fattore di benessere, socialità e salute.

La manifestazione prenderà avvio alle ore 10 al Parco della Resistenza, con la partecipazione di cinquanta associazioni sportive del territorio. Si potranno conoscere da vicino e provare gratuitamente le diverse discipline sportive che verranno illustrate, tra cui atletica, equitazione, pallavolo, basket (con un torneo di street basket), tennis, judo, ginnastica artistica e ritmica, con attività pensate per ragazzi e bambini.

L’obiettivo della manifestazione è avvicinare i cittadini alla pratica sportiva nelle aree urbane, anche attraverso il recupero di zone inutilizzate da destinare allo sport (parchi, piazze, aree verdi), migliorando la qualità di vita attraverso la promozione di stili di vita sani e ponendo l’accento sulla necessità di muoversi grazie ad attività capaci di divertire ed emozionare. Il progetto costituisce inoltre un momento di aggregazione e di valorizzazione della città, nonché un’occasione per far conoscere gli impianti sportivi locali e scoprire tutte le attività che si possono praticare indoor e outdoor.

L'importanza della pratica sportiva e della sostenibilità sono il trait d'union con la manifestazione Cuneo Bike Festival, che avvierà nei giorni immediatamente successivi le proprie attività in calendario.

Per permettere lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza, domenica 14 settembre saranno in vigore alcune limitazioni alla circolazione ed alla sosta, come di seguito meglio specificato.

DIVIETI DI SOSTA

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nessun veicolo potrà sostare, ad eccezione dei veicoli autorizzati per le operazioni di carico e/o scarico delle attrezzature e la sosta dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione sportiva nelle seguenti strade:

* Viale degli Angeli tratto di strada compreso fra corso Brunet e via Statuto;

* Controviale del Viale degli Angeli (lato gesso) tratto di strada compreso fra via Lelio della Torre e corso Solaro;

* Strada di collegamento tra controviale del Viale degli Angeli e Corso Solaro;

* Corso Solaro tratto di strada compreso tra il Monumento alla Resistenza e Via Lelio della Torre esclusa.

* Via M. Dalmazio Peano tratto di strada compreso tra il Viale degli Angeli e Via Lorenzo Bertano (esclusa).

* Corso Dante tratto di strada compreso tra via Lorenzo Bertano e Viale degli Angeli.

In loco sarà vigente la rimozione forzata.

DIVIETI DI TRANSITO

dalle ore 06:00 alle ore 20:00, nessun veicolo potrà transitare lungo i seguenti tratti di strada:

* Viale degli Angeli tratto di strada compreso fra corso Brunet e via Statuto;

* Controviale del Viale degli Angeli (lato gesso) tratto di strada compreso fra via Lelio della Torre e corso Solaro;

* Strada di collegamento tra controviale del Viale degli Angeli e Corso Solaro;

* Corso Solaro tratto di strada compreso tra il Monumento alla Resistenza e Via Lelio della Torre inclusa.

* Via M. Dalmazio Peano (doppio senso di circolazione per residenti e autorizzati per fruire degli accessi carrai) tratto di strada compreso tra il Viale degli Angeli e Via Lorenzo Bertano (esclusa).

* Corso Dante tratto di strada compreso tra via Lorenzo Bertano e Viale degli Angeli.

Saranno consentite le seguenti direttrici di marcia:

*doppio senso di marcia veicolare per consentire l’accesso ai carrai ed alle abitazioni private nel tratto di strada di via Monsignor Dalmazio Peano compreso fra Viale degli Angeli e via Lorenzo Bertano sarà consentito il transito nel tratto sopraindicato ai veicoli dei residenti ed ai veicoli autorizzati;

* svolta a destra in Via Lelio Della Torre per i veicoli in transito da valle di Corso Solaro.