Cambio al vertice del Centro Addestramento Ceva: il Capitano Campagna saluta, arriva il Tenente Gaglione

Il Capitano Davide Campagna saluta il Centro Addestramento Ceva, concludendo con successo la sua esperienza di comando presso l’istituto che dipende dalla Scuola Forestale Carabinieri.

Al termine dei due anni trascorsi alla guida del Centro, si prepara a intraprendere il nuovo importante incarico di Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale della Sila, in Calabria, dove, si è certi che espleterà le proprie funzioni di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con la disciplina e l’impegno che lo contraddistinguono.

Intanto, Ceva accoglie, al comando del Centro, il Ten. Chiara Gaglione, classe 1993, originaria di Cassino, nel frusinate, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale e già dottore di ricerca in “Lavoro, Sviluppo e Innovazione” presso la Fondazione M. Biagi-Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

A entrambi si rivolgono i migliori auguri. Al Capitano Campagna per il prosieguo della brillante carriera nel campo della tutela forestale e ambientale e al Tenente Gaglione per il prestigioso primo incarico ottenuto nel settore addestrativo forestale.