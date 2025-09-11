Gli Amici della lirica di Bra ricordano l’attacco alle Torri Gemelle di 24 anni fa

Sono passati 24 anni dall’attacco alle Torri Gemelle, al World Trade Center di New York. L’11 settembre 2001 i terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero due Boeing 767 a schiantarsi contro le Torri Nord e Sud del World Trade Center, rispettivamente alle 8.46 e alle 9.03. 56 minuti dopo l’impatto il grattacielo crollò su se stesso in diretta tv mondiale a causa delle fiamme. Alle 10.28 anche il primo edificio colpito collassò. In poche ore, furono cancellate dallo skyline di New York le Torri Gemelle.

Sfogliando l’album d’archivio ho trovato una fotografia degli Amici della lirica di Bra che è più di una semplice fotografia: è una macchina del tempo che riporta all’anno 1979. Era l’epoca in cui si vestiva con i pantaloni a zampa e le donne indossavano gonne lunghe e candide camicie.

In quell’anno gli Amici della lirica di Bra parteciparono ad una gita turistico-operistica di 9 giorni negli Stati Uniti. Scopo principale fu assistere all’Otello di Giuseppe Verdi, in cartellone al teatro Metropolitan di New York con protagonista Placido Domingo.

Poi si presentò l’occasione di andare a visitare la Statua della Libertà e venne scattata questa foto che ritrae (da sinistra) Battista Chionetti, Rita Berrino e Pino Boglione. Sullo sfondo si vedono le due Torri Gemelle a immortalare i ricordi di quell’esperienza.

Un souvenir che allora risultò caratteristico, che dopo gli avvenimenti del settembre 2001 sarebbe diventato una testimonianza di valore eccezionale. Da togliere il respiro.