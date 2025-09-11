Secondo weekend di appuntamenti del “Settembre fossanese”, all’insegna dello sport e dei motori

Dopo il successo dello scorso weekend con l’appuntamento di piazza de la “Notte delle Torri” di fronte al Castello degli Acaja con l’ABCD Band (curato dal direttore artistico Mario Piccioni), dei negozi del centro aderenti alla campagna dei saldi con “Lo Sbaracco” e del “Trofeo Balocco”, Fossano si prepara al secondo fine settimana di appuntamenti di richiamo con il “Settembre fossanese”.

Come già annunciato in occasione della conferenza stampa dello scorso 1 settembre in Sala Rossa del Comune, continua la carrellata di appuntamenti promosso dalla Città di Fossano, dalla Fondazione e Banca CRF, insieme a tutte le associazioni, a tutti i volontari e alle Forze dell’ordine coinvolti.

Sabato 13 e domenica 14 settembre saranno i giorni di “Sport in piazza”, apprezzata manifestazione rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’evento si terrà nel parco cittadino di via Roma dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Sempre domenica 14 alle 9 la presentazione ufficiale dell’evento sport in piazza Diaz, coinvolgendo un’ottantina di attività sportive. A seguire, alle 17 le premiazioni, con estrazioni premi al parco cittadino.

In concomitanza un altrettanto gradito appuntamento: parliamo del “Motofestival Fossano” curato dal Moto Club Fossano del presidente Gianni Mina, sodalizio che quest’anno compie 30 anni di fondazione.

L’appuntamento rivolto agli amanti delle due ruote si terrà in piazza Diaz, per entrambi i giorni, dalle 8.30.

Il “Motofestival” riguarderà non solo l’esposizione di auto e moto storiche (ad opera di Flavio Mellano), ma anche breefing con istruttori qualificati e passeggiate educative su strade bianche e asfaltate: un modo per fare prevenzione rispetto e contrastare i troppi incidenti che si verificano annualmente.

Domenica 14 settembre, alle 11, vi saranno la presentazione ufficiale dell’evento motoristico e la messa in piazza Diaz. Subito dopo la benedizione dei mezzi e il classico e spettacolare lancio dei paracadutisti.

Sempre sabato 13 settembre è poi in calendario la prima edizione della corsa podistica “Run 32”, promossa dal 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito e aperta a tutti. L’evento sportivo si terrà su un circuito cittadino di 6 km, delineato anche grazie alla collaborazione dell’Atletica Fossano 75 e dei promotori della Strafossan. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’inizio della manifestazione sarà alle 16.30, con un breve momento di commemorazione dei caduti del 32° Reggimento al monumento dei Bastioni, in piazza Largo degli Eroi.

L’evento entrerà invece nel vivo a partire dalle 17, con la partenza della gara podistica che, da viale delle Alpi.

Alle 18.30 l’arrivo e la consegna delle donazioni in piazza Armando Diaz. Di fatto la manifestazione si terrà per le strade della città, ma anche proprio all’interno della caserma “Dalla Chiesa”.

Per le iscrizioni il costo è di 3 euro. La somma permetterà di effettuare una donazione.

Per lo svolgimento di tutti gli eventi il primo cittadino Dario Tallone ringrazia “le Forze dell’Ordine, impegnate nei servizi finalizzati a garantire la sicurezza " Un grazie in particolare al comandante del 32° Reggimento Pasquale Soprano, a quello del corpo di Polizia Locale Giacomo Cuniberti e della locale Compagnia Carabinieri Alessandro Cantarella, al responsabile coordinatore della Protezione Civile Paolo Cavallo e a tutti i volontari".