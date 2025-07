Verzuolo, Anna Foa presenta “Il suicidio di Israele”: serata di riflessione su guerra, diritti e convivenza

L’Anpi di Verzuolo e della Valle Varaita organizza per martedì 5 agosto alle ore 20.45 presso Palazzo Drago di Verzuolo un incontro con la cittadinanza in occasione della presentazione del libro “Il suicidio di Israele” di Anna Foa, storica e scrittrice, recente vincitrice del Premio Strega Saggistica.

Durante la serata, l’autrice dialogherà con i giornalisti Carlo Giordano e Giampaolo Testa.

L’evento si inserisce in un contesto internazionale drammatico: a quasi due anni dal pogrom del 7 ottobre 2023, prosegue l’orrore a Gaza perpetrato dal governo Netanyahu, mentre si intensificano gli attacchi dei coloni alle comunità arabe in Cisgiordania.

Come associazione, l’Anpi lancia un forte appello alle Istituzioni internazionali, all’Unione Europea, ai suoi Stati membri e al Governo italiano affinché si intervenga immediatamente per: fermare questa barbarie definita “pulizia etnica”; ottenere il cessate il fuoco; ristabilire regolari flussi di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza stremata; bloccare i progetti di espulsione dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania; adoperarsi per il riconoscimento dello Stato di Palestina, o comunque per forme concrete di autogoverno del popolo arabo-palestinese.

L’incontro con la storica Anna Foa, sarà un’importante occasione per approfondire la genesi del disastro attuale in Palestina, Israele e Cisgiordania, analizzando: la nascita dello Stato di Israele e i diversi sionismi che si sono intrecciati nel tempo; le affinità e le differenze con il colonialismo occidentale; l’involuzione democratica dello Stato israeliano contemporaneo; la polarizzazione crescente e l’influenza degli estremismi: Hamas tra gli arabi palestinesi, partiti religiosi-razzisti tra gli ebrei israeliani.

Infine, si cercherà di riflettere sulle basi – oggi molto fragili – per la ripresa di un dialogo e su quali possano essere le prospettive di convivenza futura tra due popoli destinati a coesistere, se non vogliono annientarsi a vicenda.

Nel corso della serata continuerà anche la raccolta fondi per i bambini innocenti vittime della guerra, un impegno portato avanti dalla sezione ANPI di Verzuolo e della Valle Varaita. L’intero incasso sarà devoluto a Medici Senza Frontiere ed Emergency, a sostegno delle loro missioni medico-umanitarie per i bambini di Gaza.

L’iniziativa è promossa dal Comitato per l’80° della Liberazione, che comprende: il Comune di Verzuolo, l’Anpi locale, l’Acv, la Cooperativa Librarsi e tutte le scuole del territorio comunale.