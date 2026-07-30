Scaparoni, la nuova rotatoria entra nella fase finale dei lavori

La nuova rotatoria di Scaparoni sulla S.S. 231 "di Santa Vittoria" entra nella fase conclusiva: il nuovo anello è ora parzialmente percorribile e l'opera, attesa da molti anni, è sempre più vicina al completamento.

Nel corso del mese di agosto saranno infatti realizzati gli ultimi interventi, con l'ultimazione dei bracci della rotatoria e della viabilità di collegamento.

Per consentire l'esecuzione in sicurezza di questa fase del cantiere, Anas, in sinergia con la Provincia di Cuneo, il Comune di Alba, il Comando di Polizia locale e l'impresa esecutrice dei lavori, ha definito le modalità di regolazione del traffico, con l'obiettivo di garantire la massima fluidità della circolazione e limitare il più possibile la formazione di code.

Il sindaco Alberto Gatto: "Ero assessore ai Lavori pubblici nel 2017, durante il secondo mandato Marello, quando la rotatoria di Scaparoni era entrata nel piano quinquennale di ANAS. Da allora sono trascorsi ben più di cinque anni, così come sono passati quasi vent'anni da quando la Città di Alba ha deciso di credere in questo progetto. In tutto questo tempo, le diverse amministrazioni comunali, indipendentemente dal colore politico, hanno sempre portato avanti l'iter".

Prosegue il primo cittadino con l'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio: "Nel corso del nostro mandato abbiamo lavorato intensamente, finanziando e portando finalmente a termine tutte le opere di competenza comunale. Vedere oggi la rotatoria aperta al traffico è motivo di grande soddisfazione. È un'infrastruttura attesa da tempo che vedrà presto il suo completamento, grazie anche alla proficua collaborazione con Anas, che desideriamo ringraziare".