Esercito: a Villar Perosa il ricordo del sottotenente Mauro Gigli, artificiere del 32° Reggimento Guastatori caduto in Afghanistan

Con una solenne cerimonia, organizzata a Villar Perosa, è stato reso omaggio alla memoria del sottotenente dell’Esercito Mauro Gigli, Medaglia d’Oro al Valor Militare, artificiere caduto al servizio della Patria in Afghanistan il 28 luglio 2010.

Alla celebrazione, svolta presso il monumento dedicato al militare scomparso, erano presenti, unitamente alla famiglia Gigli, un picchetto d’onore in armi e una folta rappresentanza del 32° Reggimento Genio Guastatori, unità presso cui prestava servizio l’ufficiale, insieme a rappresentanze del Comando della Brigata Alpina “Taurinense” e dei suoi reggimenti dipendenti, dell’Associazione Nazionale Alpini e del Comune di Villar Perosa.

Non è mancata la partecipazione del già comandante delle Truppe Alpine, generale di Corpo d’Armata Claudio Berto, e del comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, generale David Colussi, che si sono uniti al comandante del 32⁰ Guastatori, colonnello Silvestro Cittadino.

La commemorazione è stata impreziosita dalla presenza della fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”, che ha accompagnato l’evento con le sue musiche.