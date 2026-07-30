 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 30 luglio 2026, 17:33

Esercito: a Villar Perosa il ricordo del sottotenente Mauro Gigli, artificiere del 32° Reggimento Guastatori caduto in Afghanistan

Una solenne cerimonia ha reso omaggio alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare nel sedicesimo anniversario dalla scomparsa

Con una solenne cerimonia, organizzata a Villar Perosa, è stato reso omaggio alla memoria del sottotenente dell’Esercito Mauro Gigli, Medaglia d’Oro al Valor Militare, artificiere caduto al servizio della Patria in Afghanistan il 28 luglio 2010.

Alla celebrazione, svolta presso il monumento dedicato al militare scomparso, erano presenti, unitamente alla famiglia Gigli, un picchetto d’onore in armi e una folta rappresentanza del 32° Reggimento Genio Guastatori, unità presso cui prestava servizio l’ufficiale, insieme a rappresentanze del Comando della Brigata Alpina “Taurinense” e dei suoi reggimenti dipendenti, dell’Associazione Nazionale Alpini e del Comune di Villar Perosa.

Non è mancata la partecipazione del già comandante delle Truppe Alpine, generale di Corpo d’Armata Claudio Berto, e del comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, generale David Colussi, che si sono uniti al comandante del 32⁰ Guastatori, colonnello Silvestro Cittadino.

La commemorazione è stata impreziosita dalla presenza della fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”, che ha accompagnato l’evento con le sue musiche.

La benedizione della targa commemorativa

La benedizione della targa commemorativa

Sfilamento in Villar Perosa

Sfilamento in Villar Perosa

Lettura Col. Mario Renna

Lettura Col. Mario Renna

Lettura motivazione della Medaglia d'Oro da parte del figlio, Serg. Gian Mauro Gigli

Lettura motivazione della Medaglia d'Oro da parte del figlio, Serg. Gian Mauro Gigli

L'intervento del vicesindaco di Villar Perosa, Stefano Raviol

L'intervento del vicesindaco di Villar Perosa, Stefano Raviol

La preghiera degli alpini

La preghiera degli alpini

L'intervento del generale B. David Colussi

L'intervento del generale B. David Colussi

L'intervento del generale di Corpo d'armata Claudio Berto

L'intervento del generale di Corpo d'armata Claudio Berto

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium