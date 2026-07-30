Peste Suina Africana, confronto tra istituzioni e territorio nelle Valli Mongia e Cevetta

Si è svolta presso la sede dell'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana e Alta Val Bormida una partecipata serata di approfondimento dedicata alla Peste Suina Africana (PSA), organizzata da Emiliano Negro, Sindaco di Roburent e Assessore dell'Unione Montana con delega alla Peste Suina Africana, in collaborazione con Regione Piemonte e Asl CN1.

L'incontro ha visto la presenza di numerosi Sindaci e Amministratori del territorio, che hanno potuto confrontarsi direttamente con i tecnici e i rappresentanti degli enti competenti sull'evoluzione della situazione epidemiologica, sulle misure di contenimento in atto e sulle strategie future per limitare la diffusione della malattia.

La serata ha rappresentato un'importante occasione di dialogo e collaborazione tra istituzioni, con l'obiettivo di condividere informazioni aggiornate, coordinare le azioni sul territorio e sostenere un'azione comune per affrontare una problematica che continua ad avere rilevanti conseguenze ambientali, economiche e sociali.

Solo attraverso una stretta collaborazione tra enti, amministrazioni locali, istituzioni sanitarie e cittadini sarà possibile affrontare con efficacia questa sfida e tutelare il territorio.

Emiliano Negro, Assessore con delega a Polizia Locale e PSA: "Credo sia doveroso evidenziare il grandissimo lavoro dei dirigenti ASL, della Regione Piemonte e del suo Commissario ad Acta, dott. Giorgio Sapino, vere prime linee, per le numerosissime giornate di formazione ed informazione che profondono sul territorio. L’Unione Cebana, attraverso il Presidente, Fabio Mottinelli, in questo frangente, si pone come filtro in favore dei Sindaci afferenti, giustamente interessati ai risvolti di loro competenza.

Desidero spendere un pensiero di profonda gratitudine anche al mondo venatorio, ai Presidenti di ATC e CA ed ai cacciatori ad essi associati, che hanno messo da parte tutta la loro storia e la loro quotidianità per mettersi al servizio del bene comune"

Desidero spendere un pensiero di profonda gratitudine anche alla Provincia di Cuneo, con il Presidente Luca Robaldo, al mondo venatorio, ai Presidenti di ATC e CA ed ai cacciatori ad essi associati, che hanno messo da parte tutta la loro storia e la loro quotidianità per mettersi al servizio del bene comune".

Hanno partecipato in qualità di relatori: Mauro Negro Direttore Dipartimento Prevenzione Asl CN1, Roberto Sapino Direttore PMPPV Asl CN1, Claudio Caruso Dirigente Sanità Animale, Erika Anesa Dirigente Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Luca Orlando Dirigente PMPPV e accordo quadro Settore Sanità Regione Piemonte, Giorgio Sapino Commissario ad Acta PSA Regione Piemonte.