Una sfilata canina per ricordare Veronica Bagnis e aiutare il Rifugio Pinco Pallino di Fossano

Torna anche quest’anno, domenica 31 agosto, in piazza Grande a Vignolo, il Memorial "Veronica Bagnis”, sfilata cinofila giunta alla sua dodicesima edizione.

L’evento è dedicato a Veronica Bagnis, giovane parrucchiera scomparsa a soli 37 anni a causa di un tumore, grande amante degli animali e in particolare dei cani.

La sfilata prenderà il via alle ore 16, ma le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15, al costo di 8 euro. Tutti i partecipanti riceveranno un pacco dono pensato sia per i cani che per i loro accompagnatori.

Cinque le categorie premiate, all’insegna dell’ironia e dell’affetto: l’esemplare più “buffo”, il più “strong”, il miglior “mix”, il duo “chi si assomiglia si piglia” e il più “fedele al Memorial”.

A conclusione della premiazione, è previsto un rinfresco offerto dai genitori di Veronica, che ogni anno si impegnano con affetto e generosità per ricordare la figlia attraverso un gesto concreto a favore dei suoi amati animali.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto al canile “Pinco Pallino” di Fossano.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Vignolo.