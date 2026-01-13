 / Attualità

Attualità | 13 gennaio 2026, 11:12

Dieci anni di solidarietà per gli “Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano Città degli Acaja Odv”

L'associazione ha donato nel 2025 diverse attrezzature per gli interventi al distaccamento locale: un sacco per le operazioni speleo-alpino- fluviali (Saf), due radio portatili, un esplosimetro e una termocamera con rilevatori gps

Bilancio positivo per l’associazione “Città degli Acaja Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano”, da dieci anni è attiva sul territorio comunale. 

"Il bilancio del 2025 è stato molto positivo – spiegano  i componenti del dinamico gruppo locale –. L’associazione è riuscita a donare al Distaccamento dei Vigili vari elementi utili per il lavoro: un sacco per le operazioni speleo-alpino- fluviali (Saf), due radio portatili, un esplosimetro, una termocamera con rilevatori gps. Per il 2026 la Odv continuerà la collaborazione con l’Amministrazione comunale, i borghi cittadini, i comitati frazionisti e le varie associazioni del territorio a rendere tempestiva ed efficace l’attività di servizi di squadra antincendio alto rischio. La collaborazione dell’ Odv è comunque a richiesta di qualsiasi ente, associazione o Comune che ne faccia richiesta”.

Nata il 14 marzo 2016 l'associazione ha come obiettivo principale sostegno e valorizzazione dell’operato dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Fossano, con l'acquisto di attrezzature e materiali, acquistati tramite apposite raccolte fondi.

Il direttivo oggi è composto dal presidente cav. Renato Dalmasso, dal vice Giovanni La Mantia, dal tesoriere Cristiano Marengo e dai consiglieri Luca Maccagno, Mauro Marro, Adriano Borghesio e Roberto Bergese.

Nel corso degli anni si sono avvicendati alla carica di presidente Mauro Marro, Luca Maccagno e l’attuale, Renato Dalmasso. Per tutti coloro che volessero sostenere economicamente l’associazione, è disponibile l’iban per la sottoscrizione in aiuto dell’Odv e, di conseguenza, al Distretto dei Vigili del Fuoco fossanesi: IT87F 0617046320000001557196. Il tutto sempre rispetto lo storico motto: “Aiutateci ad aiutarvi”.

Cristiano Sabre

