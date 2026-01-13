 / Solidarietà

Solidarietà | 13 gennaio 2026, 12:34

Festeggia i 70 anni raccogliendo 3mila euro devoluti al trasporto e supporto di pazienti oncologici

La LILT provinciale ringrazia per "un gesto dal grande valore simbolico e concreto, a sostegno delle attività di prevenzione oncologica e di assistenza ai pazienti promosse sul territorio"

Anna Caterina Bernelli col marito

Riceviamo e pubblichiamo. 

***

La LILT–Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, associazione provinciale di Cuneo, ringrazia sentitamente la signora Anna Caterina Bernelli di Trinità, che in occasione del suo 70° compleanno ha scelto di rinunciare ai regali, trasformando la festa in un gesto concreto di solidarietà.

Grazie al contributo della sua numerosa famiglia e delle persone a lei vicine sono stati raccolti 3.000 euro, donati alla LILT di Cuneo.

La somma sarà destinata a sostenere attività fondamentali per i pazienti oncologici del territorio, in particolare:

 • trasporto dei malati oncologici dalle abitazioni ai centri di cura;

 • sostegno psicologico;

 • presenza e supporto nei reparti di Oncologia e Radioterapia dell’Ospedale di Cuneo.

 “Guardare agli altri, in particolare a chi affronta un percorso oncologico, è un gesto di grande valore: la generosità della Signora Bernelli e della sua famiglia si traduce in un aiuto reale e immediato per molte persone”, sottolinea la LILT di Cuneo.

 Il presidente della LILT di Cuneo insieme al Direttivo e a tutti i soci rinnova i più sinceri auguri alla signora Anna Caterina Bernelli e ringrazia per questo grande gesto di attenzione e vicinanza.

