Cuneo: un nuovo "playground" in corso Galileo Ferraris

Nascerà un nuovo playground nell’area di corso Galileo Ferraris adiacente a piazza Secondo Reggimento Alpini. A finanziare il progetto, i 200 mila euro del progetto “Sport illumina” - che fa capo all’iniziativa del Ministero dello Sport, realizzata tramite Sport e Salute Spa - che il Comune di Cuneo si è aggiudicato.

Il bando chiedeva l’indicazione di tre possibili luoghi da riqualificare: l’Amministrazione aveva candidato uno spazio in frazione Spinetta, un’area vicino al liceo Ego Bianchi e lo spazio in corso Galileo Ferraris. La commissione giudicatrice di Sport e Salute Spa, nella seduta del 16 luglio, ha scelto questo terzo spazio.

Si tratta di un’area di 365 metri quadrati, oggi cementificati, che saranno trasformati in uno spazio attrezzato con giochi e strutture per lo sport, secondo un format riconoscibile anche in altre città italiane beneficiarie del medesimo bando. La posizione del nuovo playground è strategica rispetto alle tre scuole che si trovano nel quartiere.

Il bando prevede che, attraverso una Convenzione, sia Sport e Salute Spa a seguire le diverse fasi di realizzazione dell’intervento, sia per quanto riguarda la progettazione (che dovrà comunque essere sottoposta all’Ente) sia per la realizzazione dell’intervento, fino al collaudo.

Completato l’intervento, verrà garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del playground per 6 anni dalla data di inaugurazione.

L’accesso sarà libero e gratuito e potrà essere gestito con il coinvolgimento di associazioni territoriali.

Così commenta l’assessore Gianfranco Demichelis, che ha competenza per il verde e le aree gioco: “Siamo molto contenti di questa possibilità che si è aperta per mettere un altro tassello nel nostro percorso di riqualificazione di spazi urbani. Seppure limitata, questa superficie, sarà rinnovata e messa a disposizione di chi vuole dedicarsi alla pratica sportiva. Incoraggiare stili di vita sani e invitare al benessere psicofisico attraverso il movimento ha senso solo se poi le persone trovano spazi adeguati in cui fare esercizio. Con questo intervento ampliamo ulteriormente il ventaglio di possibilità, rinnovando quest'area soprattutto per i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole della zona”.

Aggiunge la sindaca Patrizia Manassero: “Il cambiamento ha bisogno di piccoli passi e noi stiamo lavorando, con costanza e determinazione, sfruttando tutte le possibilità che incrociamo, per migliorare la città, perché sia più vivibile, più verde, più inclusiva e versatile. Questa riqualificazione si aggiunge al parco giochi risistemato di recente e agli interventi di mobilità sostenibile in quell’area, iniziative che fanno parte del medesimo obiettivo di promozione del benessere psico-fisico degli abitanti di Cuneo”.