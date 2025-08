Arenaways, Comune di Vernante e Ferroclub Cuneese: nasce il “Treno dell’Assunta”

Non è solo un modo per arrivare a una festa: è una piccola rivoluzione culturale. Il 14 agosto prossimo, in occasione dei tradizionali festeggiamenti dell’Assunta a Vernante, prenderà il via un’iniziativa tanto semplice quanto innovativa: un treno speciale, da Cuneo a Vernante, organizzato appositamente da Arenaways in collaborazione con il Comune di Vernante e il Ferroclub Cuneese.

Un’idea nata dalla volontà di ripensare l’utilizzo del treno, non più solo come mezzo per pendolari, ma come strumento per vivere il territorio, per partecipare agli eventi, per godersi una festa.

Arenaways, che ha già dimostrato di voler portare avanti questa filosofia con la riattivazione della linea Cuneo–Saluzzo–Savigliano e con il viaggio sperimentale sulla Cuneo–Ventimiglia, fa ora un passo in più. Insieme agli enti locali, ha creato un servizio “su richiesta”, pensato apposta per una serata di festa popolare, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al coinvolgimento della comunità.

Il “Treno dell’Assunta” partirà da Cuneo alle 19:27, fermando a Borgo San Dalmazzo alle 19:37, a Roccavione alle 19:42, a Robilante alle 19:50, per arrivare a Vernante alle 20:00. Il ritorno è previsto al termine della festa: si riparte da Vernante alle 23:30, con fermate a Robilante alle 23:37, Roccavione alle 23:42, Borgo San Dalmazzo alle 23:45 e arrivo a Cuneo alle 23:55.

Il biglietto costa appena 2,5 euro andata e ritorno per gli adulti, ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni compiuti. Un invito concreto a lasciare la macchina a casa e vivere la serata in totale relax.

L’iniziativa ha coinvolto anche il Ferroclub Cuneese, che ha sede proprio nella stazione di Robilante, e che da anni porta avanti con passione la memoria ferroviaria del territorio. Oltre ad accogliere una collezione di vere chicche per appassionati, il Ferroclub offre spesso l’esperienza “Capotreno per un giorno”, pensata soprattutto per i più piccoli e per chi sogna, anche solo per un attimo, di salire a bordo dall’altra parte del fischietto.

La festa dell’Assunta a Vernante è uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate nelle valli cuneesi: fuochi d’artificio, falò, luci e tradizione si fondono in un’atmosfera davvero unica. E quest’anno sarà ancora più facile viverla, grazie a un treno che unisce il fascino del viaggio alla voglia di stare insieme.

I biglietti sono acquistabili online (fino a esaurimento posti) al link https://bit.ly/trenodellassunta. Per informazioni: ferroclub.cuneese@gmail.com – Ufficio turistico Vernante: 0171 920550