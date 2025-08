Lunedì 28 luglio, nella sede provinciale delle ACLI Cuneesi, in piazza Virginio 13 a Cuneo, è stata firmata una convenzione tra le ACLI provinciali cuneesi e il CSI, Centro Sportivo Italiano comitato di Cuneo.

Grazie a questa convenzione, che è stata sottoscritta dal presidente provinciale delle ACLI cuneesi, Elio Lingua; dal presidente dell'Unione Sportiva Acli di Cuneo, Attilio Degioanni, e dal presidente del CSI di Cuneo, Mauro Tomatis, alla presenza del vicepresidente provinciale Us ACLI, Franco Via, le ACLI cuneesi si impegnano a fornire al CSI e ai suoi soci, a tariffa agevolata, alcuni servizi relativi a vari ambiti.

In particolare sono previste le prestazioni relative al servizio di assistenza e patrocinio del Patronato ACLI per le aree: pensionistica, INAIL, invalidità, immigrati e legale; le prestazioni offerte dal CAF ACLI per la compilazione delle pratiche relative a dichiarazione dei redditi, IMU, contratti di locazione, ISEE, successioni e altro; la fornitura di servizi del Centro Turistico ACLI, per l’organizzazione di viaggi, soggiorni e aggregazione e, infine, le prestazioni di AC6 ACLI Servizi Integrati, per prodotti assicurativi, mutua integrativa ecc.

Il CSI Comitato di Cuneo si impegna a collaborare con l'Unione sportiva ACLI Cuneo nello svolgimento di manifestazioni promosse dall'US ACLI, inoltre i due enti si fanno carico di promuovere attività sportive e formative congiunte, utilizzando i due loghi.

"E’ per noi motivo di grande soddisfazione l’aver sottoscritto questa convenzione – ha detto il presidente provinciale ACLI Cuneesi, Elio Lingua – che sottolinea la volontà di collaborazione con il CSI, associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, e che, come le ACLI, si ispira alla visione cristiana dell'uomo e della storia, nel servizio alle persone e al territorio".