Roburent, pubblica due bandi per l'assunzione di personale comunale

Sono state pubblicate sull'albo pretorio del Comune di Roburent due determine, relative ad altrettanti concorsi pubblici, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato rispettivamente di un posto per operatore esperto al servizio tecnico, manutentivo e trasporto scolastico e uno per istruttore amministrativo per l’ufficio protocollo, archivio, servizi demografici e affai generali.

Si tratta di una notizia molto importante per il Comune che - come anticipato negli scorsi mesi - ha ritenuto prioritario intervenire sulla carenza di personale con l'obiettivo di assumere due figure a tempo pieno.

"Sono trascorsi 28 anni dall’ultimo concorso pubblico nel Comune di Roburent - spiega il sindaco, Emiliano Negro -, in 13 mesi l’Amministrazione è riuscita a mettere in essere le condizioni ideali per l’assunzione di due figure, fondamentali, di operatore comunale e addetto all’Anagrafe/Protocollo.

Mesi di pianificazione e studio che porteranno alla integrazione del personale comunale, in linea con le capacità assunzionali dell’Ente. Ogni risultato, come sempre, è la somma del lavoro di molte persone e segnatamente del segretario Comunale, Dott. Mario Gervasi, a cui rivolgo un doveroso ringraziamento, esteso anche alla pubblicazione di molteplici delibere di Giunta e di Consiglio. In bocca al lupo a tutti coloro i quali parteciperanno ai bandi".

I requisiti, le modalità di partecipazione e le relative scadenze sono consultabili sul sito del Comune di Roburent sull'albo pretorio.