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Attualità | 29 aprile 2026, 18:38

Piozzo, la minoranza: "Ci dissociamo da quanto successo, ignari dell'iniziativa"

Così il capo gruppo Antonio Acconciaioco interviene in merito alla vicenda che ha tenuto banco sui giornali nella mattinata odierna, relativa alle targhe installate in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile

La targa con i volti coperti

La targa con i volti coperti

"Non sapevamo nulla dell'iniziativa. Ci teniamo a far sapere, come gruppo di minoranza, che non abbiamo preso parte all'iniziativa e ci dossociamo da quanto successo". 

Così il capo gruppo, Antonio Acconciaioco, interviene in merito alla vicenda che ha tenuto banco sui giornali, nella mattinata odierna, relativa alle targhe installate, in occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile. 

Come, già evidenziato a più riprese, con i volti del re e di Mussolini, presenti nella targa che riproduce un'immagine storica dell'epoca, sono stati oscurati e sia l'assocazione che il municipio hanno chiarito la vicenda. 

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AP

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