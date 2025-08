Salmour, processione cristiana in adorazione di Sant’Eusebio e per riammirare l’ostensorio della baronessa Crova di Vaglio

Processione cristiana ieri mattina per le vie comunali, in occasione della giornata dedicata ai festeggiamenti patronali di Sant'Eusebio. Momento nel quale sono stati portati in adorazione della comunità il quadro di Sant’Eusebio e l’ostensorio con il vero tesoro del Santissimo Sacramento.

La comunità di Salmour si è prima riunita per celebrare la solenne messa celebrata dal parroco don Giuseppe Fruttero, con la partecipazione religiosa di molti fedeli. Erano presenti anche autorità politiche, tra cui le quali il sindaco Roberto Salvatore con alcuni componenti della sua amministrazione.

Un momento poi particolarmente significativo della funzione è stato quello della presentazione del prezioso ostensorio donato dalla baronessa Margherita Crova di Vaglio, un lascito molto sentito dalla popolazione che ricorda con affetto la baronessa, legata alla comunità di Salmour.

L'ostensorio infatti, dopo decenni, è stato esposto nuovamente, riscuotendo grande emozione tra i presenti, in particolare tra gli anziani che lo ricordavano con nostalgia. Era presente per onorare il momento e avvalorare questo patrimonio di pregevole fattura anche Giovanni Quaglia, professore genolese, ex presidente della Provincia di Cuneo e della Fondazione Crt, ma soprattutto in qualità del suo attuale ruolo di presidente dell’Accademia di Belle Arti di Torino per il triennio 2025-2028.

Al termine della processione, l'ostensorio è stato trasportato in uno dei caveau della Cassa di Risparmio di Fossano, dove sarà custodito con valore storico a titolo gratuito. Un evento che resterà nel cuore dei presenti e che ha rafforzato il legame tra la comunità e la sua storia.