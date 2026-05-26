A Cuneo “Blackout!”: lo spettacolo che trasforma il buio in opportunità

Attori con e senza disabilità visiva recitano insieme, in perfetta sintonia. Lo spettacolo, che ruota attorno a un blackout elettrico, si svolge quasi interamente al buio: una condizione che annulla le distanze tra chi vede e chi non vede (o, meglio, vede con gli altri sensi). È questa la magia che prenderà vita sabato 30 maggio (ore 21.30) al cinema teatro Don Bosco di Cuneo (via San Giovanni Bosco, 21), grazie alla collaborazione tra la scuola di teatro Palcoscenico Performing Arts Center di Cuneo e la sezione cuneese dell’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti).

Protagonisti della serata saranno gli allievi del corso di teatro per adulti organizzato dalla scuola (tutti con alle spalle diversi anni di recitazione) e alcune persone cieche e ipovedenti legate all’UICI. Grazie al metodo altamente inclusivo, adottato dall’insegnante Francesca Elena Monte, si è creata una speciale e bellissima collaborazione tra tutti gli allievi. Le persone con disabilità visiva sono state aiutate, anche attraverso esercizi specifici, a lavorare sulla percezione del proprio corpo e dello spazio scenico in cui muoversi, tutti aspetti che, oltre al risultato artistico, hanno importanti ricadute positive nella vita quotidiana.

"Blackout!" è una divertente commedia degli equivoci ambientata in un appartamento londinese nel quale, improvvisamente, viene a mancare la corrente elettrica. Così, per buona parte dello spettacolo, gli attori sono chiamati a muoversi nell’assoluta oscurità, una condizione che contribuisce ulteriormente a mettere tutti sullo stesso piano. Il risultato è uno spettacolo brillante e molto divertente, che, usando lo strumento potentissimo del gioco teatrale, lavora con concretezza per trasformare i limiti in opportunità.

Biglietti: platea 10 €, galleria 8 €. Informazioni e prenotazioni: biglietteria@salesianicuneo,it, 327 259 4014.