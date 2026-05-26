La messa nella suggestiva chiesa nella grotta ha aperto la stagione al Santuario di Santa Lucia

È stata la messa di Pentecoste, celebrata da don Sergio Mandrile, nella suggestiva chiesa nella grotta, ad aprire la stagione estiva al Santuatio di Santa Lucia che, dal XVI secolo, domina la valle Ellero dal "Monte Calvario" di Villanova Mondovì.

Testimone di passate frequentazioni estive e di rifugio partigiano ai tempi della seconda guerra mondiale, da alcuni anni il Santuario sta rivivendo una ventata di rinnovo e vitalità, grazie all’impegno costante e attivo di numerosi volontari dell’’Associazione di Volontariato Amici di Stata Lucia ODV (AmiSaL), impegnati sia nell’accoglienza dei visitatori, che nelle aperture domenicali.

L'apertura di domenica scorsa, per la prima volta, ha visto anche la presenza di un'area food (in collaborazione con “RR24” e “F.lli Boero”), prima delle apprezzate visite guidate pomeridiane e una mostra di cartoline storiche, presso il salone all’interno del complesso del Santuario.

Le successive visite sono previste nei pomeriggi delle prime domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e Settembre, con alcune particolarità.

Domenica 7 giugno il programma prevede una mostra di violini artigianali e un concerto d’archi in grotta, realizzato in collaborazione con il gruppo Sister Arch Trio.

Domenica 5 luglio sarà allestita una mostra di manoscritti e documenti storici provenienti da collezioni private, mentre domenica 2 agosto sarà possibile visitare un’esposizione di icone sacre realizzate a mano.

Infine, domenica 6 settembre si terrà la presentazione della ristampa del libro Il Prete dei ribelli, curata da Cesare Morandini.

Durante tutte le domeniche dedicate alle visite guidate saranno inoltre allestite mostre fotografiche e documentarie dedicate a figure di particolare rilievo per la Valle nel secolo scorso, tra cui Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, oltre a un percorso espositivo dedicato al rapporto tra Dante Alighieri e Santa Lucia.

Nelle altre domeniche estive sarà invece aperta esclusivamente la grotta, destinata alla devozione e alla visita personale dei fedeli e dei visitatori.





Si ringraziano di cuore i Volontari dell’AmiSaL che con il loro servizio operoso e infaticabile, sono presenti con costanza e disponibilità alle aperture domenicali estive, alle visite guidate e si adoperano per i lavori di manutenzione del complesso su vari fronti, nonché per il recupero dei locali interni al fine di ospitare gruppi, mostre e incontri vari. Un plauso giunga anche alle Suore Missionarie della Passione per la presenza, quando loro possibile, al Santuario durante la recita domenicale del Rosario e altri Volontari per collaborazioni nelle manutenzioni del verde.



Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2 ): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone.



Per informazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.