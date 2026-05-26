È ufficialmente aperta l’ottava edizione di Creativamente Roero

È stata inaugurata domenica 24 maggio 2026 l’ottava edizione della manifestazione artistica Creativamente Roero – Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli a cura di Patrizia Rossello. La festa itinerante ha coinvolto oltre 600 partecipanti dalle 10:00 alle 19:00, con intrattenimenti musicali e soste di degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio.

Il percorso ha interessato i comuni di: San Martino Alfieri, dove è stato ampliato il lavoro “Agriparco” di Carlo Gloria iniziato nell’edizione 2025; Antignano con l’opera “ROOF#A” di Francesco Meloni; Govone con l’installazione time specific “…e la presente e viva e il suon di lei. Giardino d’ascolto” di Giuseppe Gavazza; Castellinaldo d’Alba con l’ampliamento dell’opera del 2018 “Share” di Saverio Todaro.

Hanno partecipato le cariche istituzionali di: San Martino Alfieri - Sindaco Andrea Gamba, Antignano - Sindaco Alessandro Civardi, Govone - Vicesindaco Roberto Cantamessa, Castellinaldo - Enrico Marsaglia. Sono intervenuti inoltre, nel corso della giornata, i Consiglieri della Regione Piemonte Fabio Isnardi e Daniele Sobrero, il Consigliere della Provincia di Asti Calogero Mancuso, la Consigliera Generale della Fondazione CRC Carla Revello.

Le opere di Tema Libero 2026



Giuseppe Gavazza …e la presente e viva e il suon di lei. Giardino d’ascolto

A Govone, all’interno del Roseto di Re Carlo Felice e Maria Cristina si scorgono, immersi nel verde, una serie di indicatori sui quali sono apposti dei QR Code. Il visitatore può liberamente girovagare a caccia di suoni, sedersi sulle panchine per godere del panorama o rintanarsi nella nicchia scavata nel muro. L’opera di Giuseppe Gavazza invita all’attenzione e all’ascolto. I QR Code permettono di accedere, tramite il proprio cellulare, ai file audio: una serie di nomi di rose e di suoni ambientali raccolti in situ, accompagnano la visita in maniera discreta. Il Roseto e l’opera sono inclusi nel progetto I Luoghi del Belsentire, dedicato a siti italiani in cui è valorizzato e promosso l’aspetto acustico.



Carlo Gloria Agriparco

A completamento dell’intervento pittorico compiuto lo scorso anno dentro e fuori l’edificio della ex bocciofila, Carlo Gloria conduce, con l’indispensabile collaborazione dei residenti di San Martino Alfieri, la realizzazione di un giardino mantenendo una pista del campo da bocce all’ombra di alberi appena piantumati e addolcito dalla fragranza di nuovi cespugli aromatici e di fiori. L’artista ha voluto consegnare ai cittadini un’opera la cui funzione è un invito alla partecipazione e alla condivisione. Una nuova opportunità d’incontro per sentirsi parte di una comunità, anche transgenerazionale come ha mostrato il laboratorio tenuto con le scuole, in cui sindaco e adulti hanno giocato la prima partita con i bambini.



Francesco Meloni ROOF#A

Al culmine di una scalinata panoramica e sul lato della Chiesa di San Rocco ad Antignano, Francesco Meloni - artista segnalato dalla Fondazione Bartoli Felter per l’arte di Cagliari e con il contributo di Frem Arte – realizza una installazione urbana: una pensilina d’attesa la cui sagoma indica una freccia, una direzione. La scelta dell’orizzontalità definisce una posizione aperta ed inclusiva. L’artista restituisce, in tempi difficili e per molti aspetti inediti, una sosta, un’opportunità di riposo e di incontro ai residenti. Un invito alla pausa, indispensabile e necessaria per l’individuazione di un cambio di rotta o per aprirsi all’intuizione della propria personale via in un cammino che è al contempo individuale e collettivo.



Saverio Todaro Share

Nel 2018, anno della prima edizione di Creativamente Roero, Saverio Todaro lavorò al rifacimento di una torre dell’acqua abbandonata, a Castellinaldo d’Alba. Sulla sommità panoramica del paese si scorge, di giorno e di notte, questo punto colorato sul quale sono impressi i simboli grafici dello share. Con questa edizione l’artista realizza una seduta-scultura all’esterno riprendendo la stessa icona dello share; internamente allestisce uno spazio per l’esposizione di bottiglie di barbera dei produttori locali, principale ricchezza del territorio. I QR Code posizionati sotto ogni bottiglia raccontano la storia delle aziende del territorio. Il tutto racchiuso nel significato grafico di ciò che da sempre è la linfa delle comunità: la condivisione.

Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli

A cura di Patrizia Rossello, il progetto si configura come una rete di residenze per artisti italiani e internazionali, pensata per integrare offerta culturale e valorizzazione territoriale attraverso pratiche partecipative. Le residenze coinvolgono gli artisti in un percorso di studio, analisi e creazione articolato tra incontri, sopralluoghi e momenti di restituzione pubblica. Il lavoro si fonda su processi di relazione diretta con i luoghi e le comunità, e, grazie alla produzione di opere e installazioni site specific, ricerca artistica e contesto diventano elementi inseparabili.

Ogni anno nuove opere entrano a far parte del sistema espositivo permanente, aperto e condiviso, dove i linguaggi del contemporaneo dialogano armonicamente con le tradizioni locali, mettendo in risalto quegli elementi che rendono ciascun borgo unico e speciale. Ad oggi, nel susseguirsi delle edizioni, sono 28 gli artisti coinvolti e oltre 30 le installazioni che, diventate patrimonio delle comunità tramite un atto formale, danno vita a un museo diffuso a cielo aperto tra Roero e Monferrato.



La rete

L’Associazione Creativamente Roero è l’ente capofila di progetto, la cui rete, attualmente, è composta da 25 Comuni e da un ricco sistema territoriale e nazionale di associazioni e partner.

Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è sostenuto da: Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione CR Asti, Camera di Commercio di Cuneo e, per la sezione “Creativamente Roero Lab”, Banca d’Alba.

Numerosi sono, inoltre, gli sponsor privati che offrono, secondo varie modalità, il loro supporto. Fra questi Frem Group, main sponsor del progetto dell’artista Francesco Meloni.



L’Associazione Creativamente Roero fa parte della rete “Orma. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero”, progetto dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che consolida l’impegno nella valorizzazione del territorio attraverso la cultura contemporanea. Inoltre, l’associazione, nell’ambito di “Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027” rientra, per sintonia di obiettivi, nella sezione “Capitali Sorelle” contribuendo a promuovere la ricca proposta artistica di queste zone.



Patrocini

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di: MIC - Ministero della Cultura; MiTur – Ministero del Turismo italiano; MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Provincia di Asti; Provincia di Cuneo; FAI Piemonte e Valle d’Aosta; Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito UNESCO; Associazione Valorizzazione Roero; Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.