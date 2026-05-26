Dai reparti ospedalieri ai progetti in Croazia e Toscana: i volontari clown di Arcobaleno Vip Alba-Bra hanno festeggiato 20 anni di sorrisi

Vent’anni passati a entrare in punta di piedi nelle corsie degli ospedali, nelle RSA, nei centri per persone con disabilità e nelle scuole, provando ogni volta a fare la stessa cosa: alleggerire, anche solo per pochi minuti, il peso della paura, della solitudine o della malattia attraverso il linguaggio più semplice e difficile insieme, quello del sorriso.

Arcobaleno VIP Alba-Bra ODV ha celebrato lo scorso weekend i suoi primi vent’anni di attività trasformando piazza Risorgimento ad Alba in una grande festa di colori, nasi rossi e giochi per bambini, ma il compleanno dell’associazione non si è fermato alla dimensione celebrativa. Dietro quel pomeriggio di festa — al quale ha partecipato anche l’ex calciatore Enrico Chiesa — continua infatti a muoversi una rete di volontariato che oggi collega Langhe e Roero a esperienze nazionali e internazionali di inclusione e clownterapia.

Nata ufficialmente ad Alba il 4 maggio 2006 all’interno della Federazione VIP Italia ODV, Arcobaleno VIP fa oggi parte di una rete composta da 71 associazioni e oltre 4.300 volontari clown attivi in più di 200 strutture italiane.

Una realtà che nelle Langhe e nel Roero continua a operare settimanalmente all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, con attività nei reparti di Cardiologia, Chirurgia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria e Urologia, oltre agli interventi nelle RSA, nelle scuole e nei centri dedicati alla disabilità.

Ma proprio nell’anno del ventennale l’associazione guarda anche oltre il territorio locale.

Nelle prossime settimane tre volontari di Arcobaleno VIP partiranno infatti per progetti promossi dalla Federazione VIP Italia, esperienze formative e relazionali costruite attorno ai temi della disabilità, dell’inclusione e dell’incontro con l’altro.

Evvivan prenderà parte al progetto “Gornja Bistra” in Croazia, Faitù sarà coinvolto nel progetto “Sinalunga con Ammmore” in Toscana, mentre Tatun parteciperà alla sua prima esperienza nazionale all’interno del progetto “X-Fragile”, sempre in Toscana.

Prima della partenza i tre volontari hanno partecipato al VCPN — Volontari Clown Progetti Nazionali — momento di formazione condivisa promosso dalla Federazione VIP Italia.

“È stata un’esperienza intensa di scoperta di sé, conoscenza dell’altro e crescita di gruppo”, spiegano dall’associazione, che ha voluto sottolineare il valore umano di questi percorsi oltre alla loro dimensione formativa.

Dentro queste esperienze si ritrova anche il senso più profondo del volontariato clown VIP: non semplice animazione, ma costruzione di relazioni attraverso ascolto, leggerezza e presenza.

In vent’anni Arcobaleno VIP Alba-Bra ha attraversato reparti ospedalieri, strutture socio-sanitarie e momenti delicati della vita di migliaia di persone, mantenendo però sempre lo stesso approccio: entrare nei luoghi della fragilità senza invaderli, cercando di trasformare per qualche minuto la quotidianità della cura in uno spazio più umano e condiviso.