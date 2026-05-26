Mondovì, Franca Acquarone alla biblioteca parrocchiale del Ferrone

Venerdì 5 giugno alle 17.30 nella sala della biblioteca parrocchiale del Ferrone, in via S.Bernolfo 16 a Mondovì, Franca Acquarone è attesa per un incontro alla scoperta del suo recente romanzo: “Vite che s’intersecano”, pubblicato da Philobiblon Edizioni nel 2025.

Un gradito e atteso ritorno quello della psicologa-psicoterapeuta e scrittrice di origine ormeasca al Ferrone, dove già lo scorso anno aveva animato un partecipato incontro su “Tanaro amaro” e “Quello che non sai più dire”.

Il 5 giugno prossimo dialogherà con le animatrici della biblioteca parrocchiale e con i presenti alla scoperta dei personaggi e delle vicende che abitano i vari piani del ‘grattacielo’ di Oneglia dove si ambienta il nuovo romanzo, e dove s’intersecano presente, passato e futuro di vite in cui si riverberano i tempi che stiamo vivendo.

L’incontro è a ingresso libero. L’autrice dialogherà con gli animatori della biblioteca e i presenti.