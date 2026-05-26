Perlo e Roburent "gemellate" nel segno dei trattori

Perlo e Roburent fanno squadra per gli eventi estivi.

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ente Manifestazioni locali roburentese, l’incontro tra i presidenti delle Pro Loco dei due Comuni, Mattia Rizzo e Daniele Ferrero.

È nato così un nuovo e inedito “gemellaggio” finalizzato a promuovere la collaborazione e lo scambio di idee in merito a quelli che sono, senza dubbio, tra i raduni trattoristici più partecipati della zona.

Gli eventi sono programmati per il 19 luglio a Roburent e per il 15 e 16 agosto a Perlo. Entrambe le manifestazioni richiamano ogni anno un elevato numero di partecipanti, sia in termini di pubblico sia di mezzi agricoli e forestali.

Il tutto è patrocinato dai due Comuni sede delle iniziative e dai rispettivi sindaci, Emiliano Negro e Lorenzo Benzo, i quali hanno dichiarato come questa collaborazione rappresenti: “Un’occasione per avvicinare la Val Tanaro e la Val Corsaglia, unire le forze, promuovere il territorio e sostenere due eventi che, ormai da anni, regalano forti emozioni al pubblico partecipante e costituiscono un importante punto di riferimento per il mondo agricolo e forestale, che in questo momento storico sta affrontando non poche difficoltà”.