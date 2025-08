Unione del Fossanese: il cordoglio per la scomparsa di Alessandra Balocco, nelle parole del presidente Gastaldi in rappresentanza dei Comuni

In queste ore l’onorevole Flavio Gastaldi, sindaco di Genola e presidente dell’Unione del Fossanese, ha commentato così la terribile scomparsa di Alessandra Balocco: «L’Unione dei Comuni del Fossanese (Bene Vagienna, Salmour, Genola, Lequio Tanaro e Sant’Albano Stura) esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Balocco, storica realtà imprenditoriale con sede nel nostro territorio di riferimento.

Figura centrale dell’azienda di famiglia, Alessandra ha saputo raccogliere un’eredità importante, guidando il gruppo con determinazione e senso di responsabilità, anche nei momenti più complessi. Sotto la sua guida, l’azienda ha continuato a crescere, rafforzando il proprio ruolo a livello nazionale e internazionale.

In questo momento di dolore, esprimiamo vicinanza alla famiglia Balocco, ai collaboratori e a tutti i dipendenti dell’azienda.

In particolare, rivolgiamo un pensiero a Diletta e Marco, figli di Alberto e Alessandra, a cui spetterà ora, insieme al Consiglio di Amministrazione, il compito delicato di proseguire il percorso dell’impresa, con lo stesso impegno e radicamento nel territorio che ha sempre contraddistinto la famiglia Balocco.

A nome di tutti i sindaci dell’Unione del Fossanese, ci uniamo nel ricordo di una donna che ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, per il mondo produttivo locale e per la cultura del lavoro che da sempre anima il nostro territorio».