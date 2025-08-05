Il ricordo commosso del mondo politico e imprenditoriale per Alessandra Balocco, guida e simbolo di una grande eredità

Ha destato profondo cordoglio nel mondo dell'imprenditoria, della politica e nella comunità fossanese, la scomparsa di Alessandra Balocco, 61 anni, presidente e amministratrice delegato dell’omonimo gruppo alimentare.

Malata da tempo, si è spenta oggi. Guidava il gruppo dolciario dalla scomparsa del fratello Alberto, morto folgorato da un fulmine durante un’escursione in bicicletta nell’agosto 2022.

Il Comune di Fossano proclamerà il lutto cittadino, l'azienda fa sapere che i funerali avverranno in forma privata.

LA BALOCCO SPA: "IMMENSO DOLORE, PROSEGUIREMO NEL SUO ESEMPIO"

"Tutti i dipendenti e collaboratori, annunciano con immenso dolore la scomparsa di Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato della Società, avvenuta nella giornata di oggi.

Alessandra, 61 anni, alla guida della Società dal 2022, in azienda dagli anni ’90 al fianco del padre Aldo e del fratello Alberto, ha rappresentato per tutta la sua vita una figura di riferimento per l’intero gruppo, contribuendo con totale dedizione, determinazione e competenza alla crescita e al consolidamento dell’azienda in Italia e sui mercati internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da Ruggero Costamagna, Marco Costamagna, Diletta Balocco, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone, Consiglieri di Amministrazione, proseguirà lo sviluppo dell’azienda seguendo fedelmente l’esempio e le linee guida tracciate da Alessandra.

La Società esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore e si unisce al lutto della comunità di Fossano e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei".

I funerali avverranno in forma riservata.

IL SINDACO TALLONE ANNUNCIA IL LUTTO CITTADINO

"Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Alessandra Balocco – ha scritto poco fa sui canali social del Comune di Fossano il sindaco Dario Tallone – . A nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutta la Città di Fossano, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e rinnovo i sentimenti di stima e di sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Città di Fossano e del nostro territorio. Per onorare la sua memoria, come già avvenuto in passato, proclameremo il lutto cittadino nel giorno del suo funerale".

Il SENATORE BERGESIO: "PROFONDO CORDOGLIO PER UNA PERSONA BUONA"

Tra i primi a ricordare Alessandra Balocco, il senatore Giorgio Maria Bergesio: “Sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa della cara Alessandra. La notizia ha colpito l'intera comunità piemontese e, in particolare, la città di Fossano.

Alessandra ha dimostrato grande coraggio e forza, assumendo la guida del gruppo Balocco in un momento complesso e di grande dolore e portando avanti con dedizione l'eredità di famiglia. La sua figura di donna, mamma e imprenditrice, animata da forti principi e sani ideali, rimarrà un esempio di tenacia ed impegno.

Era una persona buona e perbene e sono convinto che Alessandra, insieme al papà Aldo e al fratello Alberto, ha contribuito a lasciare il mondo migliore di come lo ha trovato.

Le mie più sentite condoglianze al marito Ruggero, al figlio e a tutti i membri della famiglia Balocco in questo momento di profondo dolore”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ALBERTO CIRIO: "PERDIAMO UNA DONNA DI VALORE"

“La morte di Alessandra Balocco è una notizia tristissima per il nostro Piemonte. Perdiamo una donna di valore che ha saputo incarnare a pieno quella tradizione delle grandi famiglie imprenditoriali della nostra terra che sanno unire crescita, visione e attenzione per le proprie comunità. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutto il Piemonte” dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE LUCA ROBALDO: "FIGURA DI RIFERIMENTO, CAPACE DI UNIRE TRADIZIONE E VISIONE"

“Una figura di riferimento per l’imprenditoria cuneese, capace di unire tradizione e visione”. Così il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Balocco, ai collaboratori e all’intero gruppo Balocco spa.

Il Presidente della Provincia ricorda con stima il contributo imprenditoriale di Alessandra, che ha portato avanti con impegno i valori di innovazione, passione e responsabilità sociale propri della storica azienda fossanese e, in questo momento di dolore, a nome dell’Amministrazione Provinciale conferma la vicinanza istituzionale e umana alla famiglia Balocco.

LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FRATELLI D'ITALIA: "LA SUA EREDITA' COTINUERA' AD ISPIRARE LE FUTURE GENERAZIONI D'IMPRENDITORI"

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia – Cuneo esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato della Balocco S.p.A., venuta a mancare oggi all’età di 61 anni dopo una lunga malattia.

Imprenditrice di terza generazione, Alessandra aveva assunto la guida dello storico marchio dolciario di Fossano nell’ottobre 2022, all’indomani dei lutti che avevano colpito il padre Aldo e il fratello Alberto. In questi anni ha saputo consolidare l’azienda, rilanciandone la presenza sui mercati internazionali, dimostrando fermezza, visione e attaccamento al territorio.

La notizia, resa pubblica dal sindaco di Fossano, ha scosso l’intera comunità cuneese, per la quale è stato proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie.

Fratelli d’Italia si stringe attorno ai familiari, ai lavoratori della Balocco S.p.A. e a tutti coloro che hanno trovato in Alessandra un esempio di dedizione, coraggio e radicamento ai valori della nostra terra. La sua testimonianza conferma come tradizione, innovazione e responsabilità sociale possano convivere e diventare motore di sviluppo per la Granda e per l’intero Paese.

Ci impegniamo a proseguire nel sostegno alle realtà imprenditoriali che, come Balocco, rappresentano un patrimonio identitario e umano irrinunciabile, certi che l’eredità di Alessandra continuerà a ispirare le future generazioni di imprenditori piemontesi.

GIANFRANCO BESSONE, PRESIDENTE FOSSANO CALCIO

Il presidente del Fossano calcio Gianfranco Bessone, nel suo ruolo rappresentativo di prima figura societaria dal 2019, oltre ad esserne anche direttore amministrativo e uno dei consiglieri di amministrazione dell’azienda Balocco, ha espresso così un pensiero in merito alla figura della presidente dell’azienda dolciaria Alessandra Balocco.

"Alessandra era un’amante del territorio, al di là del suo ruolo. È poi stata l’artefice con i suoi familiari del campo a 7 intitolato al papà Aldo e al fratello Alberto Balocco all’interno dello stadio Pochissimo. Ha manifestato costantemente il suo appoggio verso il Fossano calcio, puntando da sempre sui valori e sui principi sani dello sport.

Mancherà sicuramente una figura importante, ma, seguendo il suo percorso, il figlio Marco e la nipote Diletta, amanti della pratica e dell’etica sportiva, non sapranno rimpiangerla. La società del Fossano la ricorderà già in occasione di una partita amichevole che la prima squadra disputerà giovedì mattina alle 11 sul campo di allenamento Juventus Training Center di Vinovo, con il lutto al braccio, contro una selezione mista della Juventus Next Gen e Juventus Primavera".

MARIANO COSTAMAGNA, PRESIDENTE CONFINDUSTRIA CUNEO

Anche la sezione di Cuneo di Confindustria partecipa al dolore per la scomparsa dell'imprenditrice fossanese Alessandra Balocco. Il cordoglio e la stima nelle parole del presidente Mariano Costamagna: "Alessandra Balocco è stata un esempio di imprenditoria coraggiosa e radicata nel nostro territorio, testimoniando anche la capacità delle imprese familiari cuneesi di crescere, innovare e competere nel mondo.

Ha guidato l’azienda con visione e determinazione, rafforzandone la presenza internazionale attraverso qualità, innovazione e sostenibilità, sempre mettendo al centro il valore delle persone.

Sotto la sua guida, Balocco è arrivata a esportare in oltre 67 Paesi, offrendo lavoro a centinaia di collaboratori e contribuendo in modo concreto alla forza e alla competitività del nostro tessuto produttivo.

Confindustria Cuneo si stringe attorno alla famiglia Balocco, ai collaboratori e a tutti i dipendenti, per la perdita di una figura umana e imprenditoriale che ha lasciato un’impronta significativa nella storia dell'azienda e del territorio".

Il CORDOGLIO DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO DI CUNEO

Il Partito Liberaldemocratico di Cuneo esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato del celebre Gruppo Balocco di Fossano.

Il Partito desidera rivolgere alla famiglia Costamagna‑Balocco — in particolare al marito Ruggero e al figlio Marco — il proprio abbraccio affettuoso e sincero, condividendo il dolore della comunità di Fossano e di tutto il Cuneese per la perdita di una figura che ha rappresentato un faro per l’imprenditoria locale.

Siamo grati per l’impegno di Alessandra Balocco nel rafforzare il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Il suo esempio resterà una guida per le future generazioni.