Attualità | 06 agosto 2025, 20:06

"Commossi dall'affetto nei confronti di Alessandra"

La famiglia Balocco: "Oggi abbiamo visto quanto il suo sentire fosse ricambiato, e teniamo a ringraziare tutti per la vicinanza che ci è stata dimostrata"

Alessandra Balocco

Alessandra Balocco

Una toccante cerimonia quella che nel pomeriggio di oggi ha visto familiari, collaboratori, autorità e comuni cittadini dare l’ultimo saluto ad Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata del gruppo dolciario, spentasi nel pomeriggio di lunedì 4 agosto per l’aggravarsi del male che da tempo la affliggeva.

La famiglia, con una nota, ha voluto ringraziare:

"Siamo davvero commossi dal modo in cui l’intera comunità si è stretta attorno alla nostra famiglia, manifestando gratitudine e affetto nei confronti di Alessandra.
Alessandra ha amato moltissimo Fossano e ha tenuto sempre a mantenere un forte legame con il nostro territorio.
Oggi abbiamo visto quanto il suo sentire fosse ricambiato, e teniamo a ringraziare tutti per la vicinanza che ci è stata dimostrata".

redazione

