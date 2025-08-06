"Commossi dall'affetto nei confronti di Alessandra"

Una toccante cerimonia quella che nel pomeriggio di oggi ha visto familiari, collaboratori, autorità e comuni cittadini dare l’ultimo saluto ad Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata del gruppo dolciario, spentasi nel pomeriggio di lunedì 4 agosto per l’aggravarsi del male che da tempo la affliggeva.

La famiglia, con una nota, ha voluto ringraziare:

"Siamo davvero commossi dal modo in cui l’intera comunità si è stretta attorno alla nostra famiglia, manifestando gratitudine e affetto nei confronti di Alessandra.

Alessandra ha amato moltissimo Fossano e ha tenuto sempre a mantenere un forte legame con il nostro territorio.

Oggi abbiamo visto quanto il suo sentire fosse ricambiato, e teniamo a ringraziare tutti per la vicinanza che ci è stata dimostrata".