Diletta Balocco nuova amministratrice delegata del gruppo dolciario fossanese. Ruggero Costamagna presidente

Sarà Diletta Balocco, primogenita di Alberto e nipote di Alessandra, ad assumere il timone di Balocco Spa dopo la recente scomparsa di quest’ultima.

A comunicarlo una nota diffusa negli scorsi minuti dall’azienda fossanese, nel cui rinnovato consiglio di amministrazione, insieme a Diletta con l’incarico di amministratrice delegata, risultano confermati lo zio Ruggero Costamagna, vedovo di Alessandra, con l’incarico di presidente, il cugino Marco Costamagna, figlio di Alessandra e Ruggero, con l’incarico di responsabile delle strategie finanziarie, infine i consiglieri di amministrazione Assunta Pinto, vedova di Alberto e madre di Diletta, e Gianfranco Bessone.

Diletta Balocco e Marco Costamagna, già membri del Cda, rappresentano la quarta generazione della famiglia Balocco, che detiene il 100% delle quote dell’azienda.

Il giro d’affari di Balocco ha raggiunto 257 milioni di euro nel 2024, con una quota di export attualmente pari al 13%.

"La nuova governance – fa sapere l’azienda – continuerà a guidare lo sviluppo dell’azienda nel solco della continuità. Proseguirà quindi la focalizzazione sull’innovazione e sulla crescita in Italia e sui mercati internazionali, negli oltre 70 Paesi in cui l’azienda è presente, e la valorizzazione delle specialità dolciarie del Made in Italy, sia per i prodotti continuativi che da ricorrenza".

“Sono profondamente grata al Consiglio di Amministrazione per la fiducia che ha riposto in me - ha dichiarato Diletta Balocco –. Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione”.