Si viaggia a senso unico alternato in questi minuti nel tratto cheraschese della Strada Provinciale 7 a causa di un mezzo pesante rimasto bloccato per un'avaria in un tornante della Salita del Bergoglio, ai piedi della frazione Roreto.

Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale cittadina, impegnata nella regolazione del traffico in attesa della rimozione del veicolo.

[Nell'immagine di Google le code registrate in questi minuti nella tratta interessata]