Forte vento a Savigliano: albero di 20 metri cade in Strada Sanità

Raffiche di vento forti su alcune zone della provincia. Si registra qualche conseguenza nell'Albese e a Savigliano, dove in Strada Sanità è caduto un albero alto una ventina di metri.

Fortunatamente non ci sono persone ferite e non si sono verificati danni a vetture o abitazioni.

La strada è al momento chiusa per consentire l'intervento del Comune, che sta provvedendo a mettere in sicurezza la zona.

Intervento dei vigili del fuoco ad Alba, in corso Europa angolo via Scaglione, dove il forte vento ha scoperchiato un tetto. I vigili sono presenti con l'autoscala di Alba e con i volontari di Bra.