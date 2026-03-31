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Cronaca | 31 marzo 2026, 18:14

Forte vento a Savigliano: albero di 20 metri cade in Strada Sanità

Intervento dei vigili del fuoco per un tetto scoperchiato ad Alba

Forte vento a Savigliano: albero di 20 metri cade in Strada Sanità

Raffiche di vento forti su alcune zone della provincia. Si registra qualche conseguenza nell'Albese e a Savigliano, dove in Strada Sanità è caduto un albero alto una ventina di metri. 

Fortunatamente non ci sono persone ferite e non si sono verificati danni a vetture o abitazioni. 

La strada è al momento chiusa per consentire l'intervento del Comune, che sta provvedendo a mettere in sicurezza la zona. 

Intervento dei vigili del fuoco ad Alba, in corso Europa angolo via Scaglione, dove il forte vento ha scoperchiato un tetto. I vigili sono presenti con l'autoscala di Alba e con i volontari di Bra. 

Barbara Simonelli

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