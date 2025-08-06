 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 06 agosto 2025, 20:05

Presidio notturno dei vigili del fuoco dopo l'incendio alla periferia di Alba

Operazioni impegnative oggi per lo spegimento delle fiamme che hanno divorato una falegnameria. Domani mattina la possibile chiusura dell'intervento

Presidio notturno dei vigili del fuoco dopo l'incendio alla periferia di Alba

 Rimarrà un presidio notturno dei vigili del fuoco dopo l'incendio alla periferia di Alba di oggi

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un capannone artigianale sede di una falegnameria in via Alba-Cortemilia a Ricca di Diano d’Alba, all’altezza dell’incrocio con via Tarramini.

Sul posto hanno operato squadre arrivate dal vicino distaccamento di Alba, dai Comandi di Cuneo e Asti, e dai distaccamenti di volontari di Cortemilia e Savigliano.

In base all'andamento nella notte, domani mattina verrà valutata la chusura dell'intervento o se necessario un sopralluogo dei funzionari.

Restano sconosciute le cause dell'incendio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium