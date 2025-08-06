Rimarrà un presidio notturno dei vigili del fuoco dopo l'incendio alla periferia di Alba di oggi.



Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un capannone artigianale sede di una falegnameria in via Alba-Cortemilia a Ricca di Diano d’Alba, all’altezza dell’incrocio con via Tarramini.

Sul posto hanno operato squadre arrivate dal vicino distaccamento di Alba, dai Comandi di Cuneo e Asti, e dai distaccamenti di volontari di Cortemilia e Savigliano.



In base all'andamento nella notte, domani mattina verrà valutata la chusura dell'intervento o se necessario un sopralluogo dei funzionari.



Restano sconosciute le cause dell'incendio.