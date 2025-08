Musica, cibo e condivisione: dall’8 al 10 agosto torna “Estate in Rivalta di La Morra 2025”

Dopo il successo degli anni precedenti, "Estate in Rivalta" torna con una nuova edizione ricca di musica dal vivo, piatti sfiziosi e serate danzanti, dall’8 al 10 agosto 2025. L’evento, promosso con entusiasmo dall’Associazione Ricreativa Rivalese, promette di animare il borgo con tre giorni indimenticabili all’insegna della convivialità e del divertimento per tutte le età.

Il programma completo di Estate in Rivalta 2025

Venerdì 8 agosto – ITALOBEAT (Italian Party Band)

La festa prende il via venerdì sera con ITALOBEAT, gruppo specializzato in musica italiana da ballare. Dalle ore 20, la piazza si riempirà di sapori: hamburger, patatine, fish and chips, taglieri, ravioli e dolci saranno protagonisti della serata gastronomica. A seguire, via alla danza con le hit più amate della musica italiana.

Sabato 9 agosto – Orchestra I Roeri

Sabato sera salirà sul palco l’Orchestra I Roeri, per una serata tutta da ballare con il loro sound coinvolgente. Anche in questa occasione, il menù farà gola a tutti: grigliata mista, patatine, taglieri, ravioli e dolci. Un mix perfetto tra buon cibo e musica per una notte di festa sotto le stelle.

Domenica 10 agosto – DISCOMANIA (Planet Dance)

A chiudere l’edizione 2025 sarà la band DISCOMANIA, con il loro spettacolo “Planet Dance”: energia pura e atmosfere anni ’70-’80 per far scatenare il pubblico fino a tarda notte. A cena non mancheranno le delizie: hamburger, patatine, fish and chips, taglieri, ravioli e dolci.

Prenotazioni e informazioni

Tutte le serate prevedono cena in piazza con posti a sedere e prenotazione consigliata entro le ore 16 del giorno stesso, chiamando il numero 338 2325368.

Una festa per tutti, con il sorriso

“Estate in Rivalta” è molto più di una sagra: è un'occasione per stare insieme, condividere e creare ricordi. “Chi viene da noi non solo troverà un bel programma, ma soprattutto belle persone e tanti sorrisi”, afferma lo staff dell’Associazione Ricreativa Rivalese.

Non perdere Estate in Rivalta 2025: musica, gusto e sorrisi ti aspettano dall’8 al 10 agosto a Rivalta di La Morra.