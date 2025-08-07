Vicoforte, nuovo incidente alle Olle, dove si attende da anni la realizzazione di una rotatoria

Ancora un incidente si è registrato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 agosto, all’altezza dell’incrocio delle Olle, sulla statale 28 all’altezza del comune di Vicoforte.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, è al vaglio delle Forze dell’Ordine. A essere coinvolti due auto che si sono scontrate, con conseguenze per fortuna lievi per gli occupanti, soccorsi dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco.

Sulla pericolosità dell’incrocio delle Olle si discute da anni e, finalmente, a settembre potrà scriversi un nuovo capitolo.

L’area, parte competenza provinciale e parte ANAS, richiede la realizzazione di una rotatoria.

Il progetto prevede due lotti di intervento: uno per la realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale 221 e la statale 28 e un secondo per la traslazione dell'accesso a via del Groglio, che dovrà essere ricollocato, in accordo con la nuova conformazione stradale dopo la creazione della rotonda.

Il costo complessivo dell'intervento, sollecitato anche da un Comitato cittadino, è di circa 650mila euro: la Provincia, al netto dei lavori già effettuati, si impegna a garantire una copertura di 330mila euro e ha chiesto all'ANAS la stipula di una convenzione per coprire i restanti costi (circa 300mila euro).

La situazione pare in stallo per, ormai da inizio anno, ancora ad aprile di quest’anno, infatti, la Provincia aveva inviato una lettera all’area compartimentale Piemonte dell’Anas, per sollecitare la stipula della convenzione tra i due enti fondamentale per procedere con le opere di messa in sicurezza dell'incrocio, tra la strada statale 28, la provinciale 221 verso Torre Mondovì e la comunale Via del Groglio.

La copertura finanziaria dell’intervento è garantita da due annualità del decreto strade, così la l'ente provinciale ha deciso di procedere intanto con la realizzazione del primo lotto, ossia quello relativo alla rotatoria, sostenendolo con fondi propri. La seconda parte dell’intervento, con le modifiche a via Groglio, avverranno dopo la stipula della convenzione. La prima parte di intervento dovrebbe partire a settembre.