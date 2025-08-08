Alba, al Museo Eusebio una visita guidata alla scoperta di Pinot Gallizio

In occasione dei festeggiamenti di San Lorenzo, il 10 agosto alle ore 17.00, il Museo Eusebio organizza una visita guidata che ripercorre la vita di Pinot Gallizio.
Nella prima parte della visita si approfondirà, tramite documenti inediti provenienti dall'archivio museale, il rapporto che l'artista aveva con il nostro Museo e la sua passione per l'archeologia; in un secondo momento scopriremo il suo lato artistico con la visione delle opere esposte nelle nostre sale.
La visita guidata è compresa nel costo del biglietto del Museo (intero €3, ridotto €1, gratuito per Abbonamento Musei, persone con disabilità e under 10)
Prenotazione consigliata (museo@comune.alba.cn.it oppure 0173 292473)