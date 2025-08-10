A Montelupo Albese una riuscita "serata delle stelle" col Rotary Club Alba

Martedì 5 agosto, presso il ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, il Rotary Club Alba ha tenuto la tradizionale “Serata delle stelle”, in cui il socio Cesare Girello, stimato commercialista ed esperto astrofilo, ha guidato con perizia l’esplorazione del cielo estivo.

L’osservazione delle stelle, attraverso un telescopio professionale, è stata preparata da un’articolata relazione che ha illustrato il sistema solare, le costellazioni più importanti, per passare all’analisi delle stesse e delle loro posizioni rispetto a luoghi chiave sulla Terra, con una riflessione sull'antica connessione tra il cielo, la terra e la nostra stessa esistenza.

Girello ha poi mostrato esempi di Archeoastrologia, con le strutture megalitiche dei dolmen, menhir e cromlech, diffuse in Europa, terminando con alcune teorie sull’origine della vita sulla Terra.

Ha messo in evidenza la "La Spada di San Michele" che unisce in una linea luoghi dedicati all’arcangelo san Michele, dall’Irlanda al Medio Oriente, attraversando i celebri Mont Saint Michel, la Sacra di san Michele e il santuario di san Michele arcangelo nel Gargano.

Con la calata della notte, fortunatamente serena, l’osservazione delle stelle e della luna ha permesso di ritrovare le costellazioni principali.

Oltre alla numerosa presenza dei soci e dei loro familiari, che partecipano sempre con entusiasmo a questo tradizionale appuntamento estivo, sono stati graditi ospiti l’avvocato Luigi Saglietti e le dottoresse Arianna Dal Canton, Anna Mantovani e Valentina Pastura.

Il prossimo appuntamento del Rotary Club, aperto a tutti, domenica 7 settembre a Roddi, sarà dedicato al “Memorial Salvino Camera”, la camminata non competitiva che ricorda lo stimato chirurgo albese, socio del club e prematuramente scomparso, che aveva generosamente dedicato il suo tempo e la sua professionalità all’Ospedale di Wamba, in Kenya.

[Cesare Girello]