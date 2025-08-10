La Banda Quadra è pronta a far ballare San Michele di Prazzo

Sarà un concerto travolgente, all’insegna del ritmo e dell’energia. Tutto è pronto per questa sera, domenica 10 agosto, in Borgata Chiesa di San Michele di Prazzo: è in arrivo la Banda Quadra.



Appuntamento alle ore 20 nel giardino della Casa Canonica, in compagnia di Mauro Daziano (fisarmonica e piano), Edoardo Diale (fisarmonica cromatica), Leonardo Pellegrino (chitarre) ed Ermanno Politano (batteria), per un viaggio musicale carico di passione e convivialità.



Grande amicizia ed affiatamento. La Banda Quadra è gruppo nato per divertimento, capace di mescolare stili e personalità diverse in un repertorio imprevedibile e coinvolgente.



Ad ingresso gratuito, l’evento inserito nella rassegna “CINE&MUSICA E...” dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, in collaborazione con il Comune di Prazzo e l’associazione Carcoso per San Michel.



Per informazioni ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com