Domani a Bra l’ultimo saluto alla professoressa Margherita Testa Russo

«E quindi uscimmo a riveder le stelle». È con un passo della Divina Commedia di Dante che Bra ha detto addio alla professoressa Margherita Testa Russo.

L’ex preside del Liceo Giolitti Gandino si è spenta il 10 agosto, all’età di 84 anni, lasciando nello sconforto il marito Benedetto, il figlio Rodolfo con la moglie Sonia, il fratello Gianni con la moglie Fiorenza, familiari ed amici. Anche i tanti ex allievi e colleghi hanno appreso con sentita afflizione la notizia della sua morte.

Il rito funebre sarà celebrato domani, martedì 12 agosto, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire, mentre il Rosario sarà recitato stasera, alle ore 18, presso la Casa del Commiato “Luce di Speranza” (via don Orione, 77/a). Un appuntamento per dare l’ultimo saluto a una docente che, con straordinaria empatia, passione e spirito di servizio, ha saputo scrivere una piccola grande pagina della storia della città.

In questi giorni tutti hanno ricordato il contributo che la professoressa Margherita Testa ha dato al mondo dell’istruzione braidese, impegnata a costruire, con un’impronta educativa forte e riconoscibile, una scuola più vicina alle persone e ai bisogni del territorio. E per tutti questi aspetti è stata attenta al sociale come presidente del Rotary Club Bra.

Era ricca di tutto quello che può fare una grande donna: la sua rettitudine, l’onestà, la bontà, la discrezione… non bisognava scovarle. Erano impresse negli occhi e in quel dolce sorriso che si è spento per sempre.

Il suo posto nel cielo è ora tra i letterati eccellenti. Così come lo era stato qui in terra.