L’ultimo saluto a Modestino Roca, volto noto del commercio saluzzese

Lutto a Saluzzo per la scomparsa di Modestino Roca, persona molto conosciuta nel commercio cittadino.

Aveva74 anni. Era stato per anni rappresentante di gioielli ed aveva aperto con la moglie Pierfranca Giubergia il negozio di abbigliamento "Bridge" in piazzetta Santa Maria.

Il rosario sarà recitato stasera venerdì 5 dicembre alle 17.30 nella parrocchia di Sant’Agostino di Saluzzo. Domani sabato 6 dicembre alle 10 si svolgerà il funerale, sempre nella stessa chiesa. La camera ardente è allestita nella casa del commiato Calosso e Demaria, in via San Nicola.

Lascia la moglie Pierfranca e i due figli con le loro famiglie e nipoti: Fabrizio che gestisce lo store di articoli da regalo "lnverticale" in piazza Cvaour e Paolo il negozio di abbigliamento, in piazzetta Santa Maria.

