Il gruppo Avis di Bra organizza la festa di natale 2025, con consegna pacco ai donatori

Il gruppo Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno organizza la consueta festa degli auguri di Natale che si terrà sabato 20 dicembre 2025 presso il Polifunzionale Arpino di Bra in Largo Resistenza a partire dalle 20.45.

Sul palco salirà il gruppo “Luci alla ribalta Project”, un avvincente viaggio musicale nel tempo attraverso gli immortali brani di Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Sarà anche l’occasione per presentare il tanto lavoro e i tanti progetti svolti in questo 2025 dall’associazione, a partire dalla premiazione agli studenti vincitori della borsa di studio “Donare per vincere” e della presentazione del nuovo calendario “AVIS 2026”.

Sempre in quella giornata e sempre al polifunzionale, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ci sarà la consegna del ricco “pacco di Natale” per i donatori che ne hanno diritto grazie alle loro donazioni.

Vi assicuriamo una giornata intensa e divertente, che ha la finalità di regalare un momento di serenità ed allegria, ma allo stesso tempo vuole essere un modo per diffondere ancora una volta la fondamentale cultura della donazione del sangue.

La serata sarà assolutamente gratuita ed aperta a tutti, anche non donatori: vi aspettiamo numerosi per far festa insieme e farci gli auguri per un fruttuoso 2026!