Sarà Enrico Beruschi ad aprire la rassegna Libri da Gustare 2025 a Limone Piemonte domenica 17 agosto

Torna anche quest’estate Libri da Gustare, il festival che celebra l’incontro tra cultura e gastronomia nella suggestiva cornice alpina di Limone Piemonte. L’edizione 2025 si svolgerà dal 17 al 26 agosto, con un calendario di sette eventi serali che uniscono letteratura, spettacolo, musica e gusto, offrendo momenti di riflessione, intrattenimento e condivisione.

La rassegna, ideata e curata dal giornalista Claudio Porchia e promossa dall’Associazione Culturale Ristoranti della Tavolozza, si avvale del sostegno del Grand Hotel Principe e del patrocinio del Comune di Limone Piemonte. Un appuntamento diventato ormai centrale nell’estate culturale del paese, capace di richiamare ogni anno un pubblico ampio e variegato, tra residenti, turisti e appassionati.

Il programma 2025 propone ospiti di rilievo provenienti da ambiti diversi: spettacolo, scienza, giornalismo e musica. Tra i protagonisti di questa edizione:

· Enrico Beruschi, che porterà sul palco un coinvolgente racconto autobiografico, tra ironia e memoria;

· Il dietologo ed endocrinologo Marco Missaglia, con un incontro dedicato alla corretta alimentazione e alla lotta contro i falsi miti nutrizionali;

· Tiziana Martino, per un viaggio alla scoperta dei prodotti e dei territori De.Co. della provincia di Cuneo;

· Il recital musicale “Da me a De André”, interpretato da Christian Gullone e Marko Kurtinovic, dedicato alla canzone d’autore italiana;

· Il cartoonist Tiziano Riverso, che accompagnerà Gullone e Porchia in una serata speciale, tra satira e attualità, in occasione dell’arrivo della Vuelta a Limone.

Da segnalare anche la proiezione del documentario restaurato in 4K “Un pomeriggio con Libereso”, firmato da Franco Revelli: un omaggio poetico al giardino botanico di Libereso Guglielmi, introdotto dallo stesso Claudio Porchia.

A chiudere il festival, l’incontro con la scrittrice ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca, che condurrà il pubblico in un’elegante esplorazione dell’universo dell’aperitivo italiano, tra tradizione, stile e nuove tendenze della mixology.

Gli eventi si svolgeranno in due sedi d’eccezione: il Teatro “Alla Confraternita”, fulcro culturale del borgo, e la sala incontri del raffinato Limone Palace. Tutti gli appuntamenti saranno presentati e moderati da Claudio Porchia.

Libri da Gustare 2025 si conferma un festival capace di intrecciare narrazione, convivialità e scoperta del territorio, valorizzando il patrimonio culturale ed enogastronomico di uno dei borghi più affascinanti delle Alpi piemontesi.

Programma degli eventi:

Domenica 17 agosto – ore 21.00 | Teatro “Alla Confraternita”

"Una vita meravigliao" con Enrico Beruschi

L’amato volto della comicità italiana ripercorre con ironia e sincerità la propria vita, dagli esordi al successo. Un racconto ricco di aneddoti, incontri e momenti indimenticabili, tra gavetta, amicizie e la scoperta di un talento nato per il palcoscenico.

Lunedì 18 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"Alimentazione, diete e falsi miti da sfatare" con lo specialista Dietologo Endocrinologo Marco Missaglia

Troppe informazioni contrastanti su cosa mangiare generano confusione e abitudini alimentari scorrette. Il medico nutrizionista Marco Missaglia ci aiuta a fare chiarezza, smontando i più comuni falsi miti legati alla dieta e alla salute.

Mercoledì 20 agosto ore 21.30 Teatro “Alla Confraternita”

“Un pomeriggio con Libereso”, film di Franco Revelli.

Nato su idea di Claudio Porchia, racconta il meraviglioso giardino botanico di Libereso Guglielmi a Sanremo. Il documentario, restaurato in 4K e con audio ottimizzato, è un viaggio poetico tra natura, ricordi e visioni del famoso giardiniere di Calvino. Introduce la proiezione Claudio Porchia.

Giovedì 21 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"DE.CO.: il racconto di un territorio" con Tiziana Martino

Cinque itinerari insoliti tra i paesaggi e i sapori della Provincia di Cuneo. Un viaggio tra tradizioni e bellezze nascoste per riscoprire l’anima autentica dei territori De.Co., attraverso storie di passione, radici e cultura locale.

Venerdì 22 agosto – ore 21.00 | Teatro “Alla Confraternita”

"Da me a De André" con Christian Gullone e Marko Kurtinovic

Un recital tra musica e parole: dai brani originali degli interpreti ai grandi della canzone d’autore italiana, come De André, Gaetano, De Gregori, Brunori Sas e Battiato. Un omaggio poetico tra temi di guerra, pace e impegno sociale.

Sabato 23 agosto – ore 21.00 | Piazza principale (o Teatro in caso di maltempo)

"Aspettando la Vuelta"

Una serata speciale per celebrare l’arrivo della Vuelta a Limone. Musica, satira e racconti con il cantante Christian Gullone, il cartoonist Tiziano Riverso e la conduzione del giornalista Claudio Porchia. Tra canzoni, vignette e passione ciclistica.

Martedì 26 agosto – ore 17.30 | Sala incontri, Limone Palace

"L’eleganza dell’Aperitivo: storia, stile e galateo" con Barbara Ronchi della Rocca

La regina del galateo ci accompagna in un viaggio affascinante nell’universo dell’aperitivo italiano, tra cocktail iconici e nuove tendenze della mixology. Un momento per riscoprire, con stile e leggerezza, un rito tutto italiano.

Per informazioni:

A.T.L. Azienda Turistica Locale CUNEESE - I.A.T. di Limone Piemonte

Via Roma, 30 - LIMONE PIEMONTE

Tel.+39.0171.925281 E-mail: iat@limonepiemonte.it

Sito web: www.limoneturismo.it

Grand Hotel Principe

Via Genova, 45 12015 Limone Piemonte CN

Telefono: 0171 92389 - info@grandhotelprincipe.com

Limone Palace

Piazza Risorgimento, 10 12015 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com

Associazione Ristoranti della Tavolozza