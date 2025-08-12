Bodi Fest 2025: la festa delle patate di Valle Grana

Domenica 17 agosto 2025, Monterosso Grana (CN) celebra il raccolto delle sue preziose patate con la nona edizione della Bodi Fest. L'evento, il cui nome deriva dal termine occitano-provenzale "bodi" (patate), è dedicato alle storiche varietà locali: la Piatlina e la Ciarda della Valle Grana.
La manifestazione, organizzata dal Consorzio del Bodi, offrirà ai visitatori una ricca mostra-mercato dove i produttori locali esporranno il frutto del loro lavoro. Non mancheranno altri piccoli produttori della valle con le loro specialità territoriali.
Tra i momenti più attesi della giornata, la degustazione di gnocchi al Castelmagno, preparati dalla Cooperativa La Poiana, che delizierà i palati con questo piatto simbolo della tradizione locale. Nel pomeriggio, l'atmosfera si animerà con le coinvolgenti musiche e i balli della tradizione occitana, grazie all'esibizione del gruppo Lou Pitakass.
La Bodi Fest rappresenta anche un'occasione perfetta per scoprire le bellezze naturalistiche della Valle Grana, un angolo di Piemonte dove natura e tradizioni si fondono in un'armonia unica.
Per informazioni:
Nadia - Tel. 333 297 1996
Facebook: Associazione patata Piatlina e Ciarda