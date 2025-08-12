Cinedehors: in proiezione a Fossano il film omaggio a Cesare Pavese

La rassegna Fossangeles si arricchisce di un nuovo appuntamento imperdibile dedicato a uno dei più grandi protagonisti della letteratura italiana. Nell'ambito della programmazione di Cinedehors, il 13 agosto alle ore 21 nel cortile della SOMS, la proiezione del documentario su Cesare Pavese offre l'opportunità di esplorare le molteplici sfaccettature di un intellettuale che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura del XX secolo. Un viaggio cinematografico che, partendo dall'ultimo giorno di vita dello scrittore, ci conduce attraverso le sue diverse anime: dal traduttore al poeta, dall'editore al romanziere, fino all'uomo con le sue passioni e le sue inquietudini.

26 agosto 1950. Cesare Pavese si aggira per una Torino deserta, cerca amici che non trova, scrive, telefona. La domenica sera mette fine alla sua vita. Così comincia questa storia, la storia di un uomo che, partendo dal liceo classico della sua città per arrivare a lavorare con passione alla casa Editrice Einaudi, è riuscito a creare un mondo letterario e culturale capace di imprimere un segno indelebile nella seconda metà del Novecento italiano. Attirato dall'avanguardia e dalla modernità, Pavese portò la poesia narrativa in Italia e fu autore della prima traduzione in lingua italiana di "Moby Dick". Il documentario ripercorre la sua vita personale e lavorativa, mettendo in luce la molteplicità di interessi che lo conquistarono nel corso della sua esistenza.