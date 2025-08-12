Trekking, tutto pronto per la 18esima edizione di Imperia-Limone

Tutto pronto per la diciottesima edizione dell'Imperia-Limone che vedrà la partenza il 16 agosto alle ore 6:30 da Piazza Dante a Oneglia. Un'esperienza unica di quattro giorni immersi nella natura, con un percorso di circa 20 chilometri al giorno completamente assistito dallo staff organizzativo.

Il trekking si sviluppa su quattro emozionanti tappe, ciascuna accuratamente studiata per offrire ai partecipanti panorami mozzafiato e un'esperienza indimenticabile. I dettagli del percorso sono illustrati nella presentazione ufficiale dell'evento.

L'organizzazione ha previsto una formula mista per il pernottamento: la prima notte sarà trascorsa in tenda, mentre la seconda e terza notte i partecipanti saranno ospitati presso rifugi, garantendo così un perfetto equilibrio tra avventura e comfort.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate attraverso diverse modalità:

Telefonicamente al numero 329.863.1702

Via email scrivendo a info@myben.it

Di persona presso il CMP STORE IMPERIA in via Vincenzo Monti 1/C

Tutti i partecipanti potranno contare sull'assistenza completa dello staff specializzato durante l'intero percorso, per vivere l'esperienza in totale sicurezza e serenità.

La diciottesima edizione si preannuncia ricca di emozioni e rappresenta un'occasione unica per gli amanti del trekking e della natura di vivere quattro giorni di pura avventura nel cuore del territorio ligure.



Per informazioni: Tel: 329.863.1702

Email: info@myben.it

CMP STORE IMPERIA - Via Vincenzo Monti 1/C