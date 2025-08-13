Lunga colonna di fumo a Scarnafigi per un trattore carico di rotoballe in un tunnel agricolo a fuoco

E' in corso dalle 7 di questa mattina, mercoledì 13 agosto, l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi per lo spegnimento dell'incendio a un trattore con un carico di rotoballe di fieno o paglia in via Moretta sulla sp 133.



Il mezzo si trovava all'interno di un tunnel agricolo di plastica, che ha immediatamente sprigionato una colonna di fumo.



Sono al lavoro le squadre squadre di Saluzzo con aps e autobotte, Savigliano con aps, la centrale di Cuneo con l'autobotte e poi Sommariva Bosco con aps.



Varie segnalazioni hanno fatto scattare l'allarme, e fortunatamente non risultano persone coinvolte.