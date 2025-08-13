E' in corso dalle 7 di questa mattina, mercoledì 13 agosto, l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi per lo spegnimento dell'incendio a un trattore con un carico di rotoballe di fieno o paglia in via Moretta sulla sp 133.
Cronaca | 13 agosto 2025, 07:56
Lunga colonna di fumo a Scarnafigi per un trattore carico di rotoballe in un tunnel agricolo a fuoco
Impegnati dalle 7 di questa mattina in via Moretta nuomerose squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi. Non risultano persone coinvolte
E' in corso dalle 7 di questa mattina, mercoledì 13 agosto, l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco con diversi mezzi per lo spegnimento dell'incendio a un trattore con un carico di rotoballe di fieno o paglia in via Moretta sulla sp 133.
