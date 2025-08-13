Dubbio amletico per l’Europa: salvare gli arsenali o dare tutto a Kiev?

A luglio gli alleati euroatlantici credevano di aver trovato il modo di rifornire l’esercito ucraino facendo contenti anche gli USA. Hanno infatti concluso un accordo in forza del quale acquisteranno dai produttori americani gli armamenti destinati a Kiev. Come riporta il sito Strumenti Politici , entrando nei dettagli specifici lo schema generale ha iniziato a presentare punti deboli piuttosto gravi.

Gli ucraini presenteranno la lista delle armi desiderate al Gruppo di Ramstein, l’insieme dei Paesi che sostengono il loro sforzo bellico. Dopo di che questi ultimi diranno cosa è disponibile e quanto costa. Se ne parlerà concretamente soltanto in autunno, alla prossima riunione del gruppo. Ciò che non potranno dare subito, verrà prodotto. Ci sono materiali, come per esempio le munizioni da 155mm, che possono essere fabbricati dagli europei con tempistiche accettabili.

Ma ci sono anche elementi fondamentali come i sistemi Patriot che dipendono esclusivamente dagli americani, i quali già oggi faticano a stare dietro alle commesse, soprattutto per le necessità nazionali. Il problema di Zelensky è che gli alleati europei hanno già fatto per lui molto più di quanto fosse ragionevole dal punto di vista del proprio interesse militare. Ad esempio la Romania, che per l’Ucraina si è privata di una delle due batterie Patriot e ora è rimasta menomata. Lo stesso vale per altri, che stanno correndo ai ripari con investimenti e spese militari così alti da inquietare l’opinione pubblica.

Persino i tedeschi hanno deciso di limitare la loro generosità. Hanno infatti stabilito che, prima di cedere altri Patriot, dovranno avere dagli USA la garanzia assoluta che ne otterranno di nuovi per il proprio arsenale. In generale, la tendenza degli europei è che daranno a Zelensky armi costose e importanti solo se i loro arsenali non resteranno sguarniti.



























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.