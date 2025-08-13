“Pubblicazione bilancio al 31.12.2024 ai sensi dell’articolo 9 della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”
Soggetto segnalante: MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 03401570043
Anno 2024
DETTAGLIO VOCI ATTIVITÀ EDITORIALE
01
Vendita di copie
0
02
Pubblicità
0
03
- Diretta
0
04
- Tramite concessionaria
0
05
Ricavi da editoria on line
2.720.788
06
- Abbonamenti
12.548
07
- Pubblicità
2.708.240
08
Ricavi da vendita di informazioni
0
09
Ricavi da altra attività editoriale
0
10
Totale voci 01+02+05+08+09
2.720.788