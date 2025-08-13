 / Economia

Economia | 13 agosto 2025, 08:00

Pubblicazione bilancio al 31.12.2024 ai sensi dell’articolo 9 della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

“Pubblicazione bilancio al 31.12.2024 ai sensi dell’articolo 9 della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”

 

Soggetto segnalante:  MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 03401570043

Anno 2024

DETTAGLIO VOCI ATTIVITÀ EDITORIALE

01

Vendita di copie

0

02

Pubblicità

0

03

-  Diretta

0

04

-  Tramite concessionaria

0

05

Ricavi da editoria on line

2.720.788

06

-   Abbonamenti

12.548

07

-   Pubblicità

2.708.240

08

Ricavi da vendita di informazioni

0

09

Ricavi da altra attività editoriale

0

10

Totale voci 01+02+05+08+09

2.720.788

